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豐邑天坑案開庭扯舊案　檢氣笑：還敢提「浩瀚一品」…一併徹查

▲▼天坑,豐邑,浩瀚一品,豐采520,竹北天坑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲豐邑天坑案今日進行第二組被告、第二次開庭。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

豐邑天坑案今日進行第二組被告、第二次開庭，今日出席的被告有豐邑建設董事長劉樹居、總經理邱崇喆、工地主任劉進乾、廠商胡昆銘，以及原排定第三組頌恩營照副總盧永吉。除劉樹居、邱崇喆外，其餘被告皆坦承未按圖施工，部分認罪，而檢察官則被辯護律師拿也曾坍塌的「浩瀚一品」舉例氣笑，當場撂話「一併依法處理徹查」。

董事長劉樹居辯稱，自己雖擔任負責人，但旗下有29個建案在進行，只管大事，細節部分不會過問，所以不清楚施工工法，以及未按圖施工情形，但稱會負起民事責任，刑事部分則請求法官給予無罪。

總經理邱崇喆同樣主張無罪答辯，他說自己數十年建築經驗，很了解竹北地質，堅稱雖未按圖施工，但卻採用更優更好地建築工法，認為「天坑與我們無關」。

至於工地主任劉進乾、承包商胡昆銘、頌恩營造副總盧永吉，則部分認罪，3人坦承未按圖施工，否認天坑後違法復工。

劉進乾更稱自己只是工地主任，完全聽令行事，對於原設計遭修改一事曾據理力爭，但因資方豐邑堅持，所以他也很無奈，沒有辦法；另強調，自己在這起調查案中算是吹哨者身分，檢方很多數據、對話紀錄，都是從他手機中找到，希望法官看在他積極配合辦案並提供完整、強大的證據，給予緩刑。

今日的準備庭從早上9點半一直開到中午才結束，期間各辯護律師使出渾身解數，呈現PPT、講解地質專業…冗長沉悶的氣氛令聽庭席大呼吃不消，檢察官更是數度被律師及被告的推託之詞氣笑。

其中辯方律師舉例，豐邑過去在竹北的另一個天坑建案「浩瀚一品」，更是直接引爆地雷；檢察官怒斥「荒誕」，痛批「還敢提浩瀚一品？我很意外你們敢講，既然提到了，那我們一併依法處理徹查」，讓被告及辯護律師團當場臉黑掉。

豐邑「豐采520」天坑案 被告、審理進度

第一組
黃淑美   豐邑副總   否認犯行
李明強   豐邑法務部協理   坦承認罪
陳至中   結構技師   坦承認罪
洪建興   大地技師   原定第二次開庭未出席，結果不詳

第二組
劉樹居   豐邑董事長   否認犯行
邱崇喆   豐邑總經理   否認犯行
劉進乾   豐邑工務處協理(工地主任)   部分坦承認罪
胡昆銘   廠商   部分坦承認罪
盧永吉   豐邑營造部副總   部分坦承認罪

第三組(預計11月6日開第二次庭)
楊文科   新竹縣長
江良淵   前新竹縣工務處長
黃彧思   新竹縣工務處錄事

▲▼豐邑機構總經理邱崇喆(右一)。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲豐邑機構總經理邱崇喆(右一)。

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