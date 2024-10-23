韓國瑜好感度暴增　游淑慧分析原因：完全是賴清德的相反

▲雙十國慶，總統賴清德與立法院長韓國瑜互動。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台灣民意基金會22日公布最新民調指出，立法院長韓國瑜谷底翻身，約四成五民眾對韓國瑜有好感，與最近一次調查結果相比，上升19.8個百分點，而1個百分點約等於19.5萬成年人，意味增加386萬人的好感。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，賴清德當了總統沒有想要改變形象，依舊是「生氣阿德、好鬥阿德」，而韓國瑜則是「調和鼎鼐、情緒穩定」，相對來看就能知道韓國瑜民調為何攀升，因為完全是賴清德的相反！



游淑慧於《少康戰情室》表示，先討論賴清德的民調，就職100天時有40%滿意，但現在跌了3個百分點，代表連原本投票給賴清德的都不滿意了，這與死刑釋憲結果、個人風格都有關。

游淑慧表示，一個好動、易怒、冷漠的政治人物是不討喜的，即便賴清德想要透過「肅貪」展現魄力，可是從過去到現在，當了總統都沒有想要改變自己的形象，依舊是「生氣阿德、好鬥阿德」，這樣對民眾來講會有距離。

游淑慧說，相對來看就能知道韓國瑜民調為何攀升，因為完全是賴清德的相反！賴非常好鬥，韓國瑜則是在立法院調和鼎鼐、情緒一直都很穩定，即便台下打打鬧鬧也沒看過韓國瑜動怒，風趣更不用說，每次都出口金句。

游淑慧認為，因此民眾會看出一個比較有溫度、性格穩定，另一個即便當了總統，卻動不動罵人，罵官員、罵將領、罵地方首長等等，大家就會有喜好度的差異。而過去前總統蔡英文為什麼能保持一定的滿意度？因為相較於賴清德，蔡英文看起來還是穩定、溫暖、風趣，民眾會覺得人設比較親近。

最後，游淑慧強調，賴清德給人感覺是酷吏，跟蘇貞昌很像，賴清德如果還是沒有改變的話，討喜度與滿意度大概會一直維持目前這樣。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）