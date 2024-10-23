真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」：你們就是蹭流量

▲YouTuber「dinner lin低能林」與小嘴被超哥拒絕拍攝後，仍到店內用餐攝影。（圖／翻攝小嘴YT）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「dinner lin低能林」與小嘴21日到「全台最有錢的YouTuber」超哥（黃伯超）新開的鐵板燒店用餐，卻遭店家報警趕出。事後，小嘴將過程PO出，坦言他們早就打電話詢問店家，被拒絕後心有不甘才會進去拍攝，最後餐點也是超哥請客。

小嘴22日晚間上傳最新影片。影片顯示，他和低能林先打電話給店家詢問能否拍攝，經過店家與超哥溝通後，卻直接被拒絕，讓他感覺到被針對，「我們這麼有禮貌，還提前詢問，結果不行拍」。

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事後，小嘴再次打給店家，聲稱他們是一般的客人，只是要拍攝餐點，「反正他們蠻強硬的，就是不讓我拍，但是我就是想拍，我不甘心嘛」。用餐到一半時，小嘴的身分也被店家發現，雙方因此爆發衝突。

▲▼店家認為，低能林與小嘴就是為了蹭流量才到店內拍攝。（圖／翻攝小嘴YT）



「我明明就說不能拍了不是嗎？」店家生氣地表示，小嘴等人硬要到店內拍攝，「可是明明就已經講好不能拍，那你又硬要來，是什麼意思？」此時，小嘴及低能林則說「不是啊，別的YouTuber也都有拍啊」、「你們店算比較有特色啦」。

店家直言，根本不是鐵板燒店有特色，而是小嘴及低能林來蹭流量，認為當初講好不能拍攝，但兩人卻無視告知到店內用餐、拍攝，最終口頭請離無果後，決定報警請員警幫忙趕離。

▲▼低能林與小嘴感謝超哥請客。（圖／翻攝小嘴YT）



同時，店家表示，超哥指示要付這餐的費用，也讓小嘴及低能林感到很不好意思。小嘴及低能林被趕出店外後，拿著剩下的餐點在戶外用餐，「我其實不太懂為什麼不給我們拍啦」、「我覺得我委屈啊，我明明沒有去說過超哥的壞話，反而是有幫超哥說話」，最終兩人在鏡頭前跟超哥道歉、感謝超哥請客後吃完餐點。

網友看完紛紛留言，「已經告知不能拍攝，不管如何也要尊重店家」、「他沒扁你算客氣了」、「啊人家就說不能拍了，你們是哪個字聽不懂欸」、「說拍餐點，你們也不是在拍餐點啊，還在那邊跳針」、「為什麼要為難店員」。