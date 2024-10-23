　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白都提案增加國定假日　內政部次長「要有共識」：會審慎評估

▲▼內政部次長吳堂安。（圖／翻攝直播）

▲內政部次長吳堂安。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠白有共識將《紀念日及節日實施辦法》從「命令」升格為「法律」，並新增國定假日，若提案全數通過，全台未來將可多放10天假。立法院內政委員會23日為此召開公聽會討論。內政部報告時指出，有關放假日的增加，需考量人民的權利義務、政府為民服務效能、工商企業運作、產業營銷成本、民眾休閒活動、交通運輸調度及金融結匯股市交易等各層面問題，影響層面甚廣，需凝聚各界共識。

內政部次長吳堂安公聽會前受訪表示，國定假日是否增加要綜合評估，這次公聽會最主要目的要聽大家意見，修法要有共識，最後內政部會審慎評估。

根據各委員提案版本，國民黨立委牛喣庭認為應恢復2016年「一例一休」廢除的7天國定假日；國民黨立委陳玉珍希望增設八二三紀念日；民進黨立委伍麗華、陳瑩分別提出增訂8月1日為原住民族日，另將原住民歲時祭儀增為3天；無黨籍立委高金素梅同樣有此提案；民眾黨團勞動節、教師節應為全國放假日。

內政部的報告表示，委員所提的個修法版本，立法主軸可概分為二，ㄧ以「紀念日及節日」為主軸，另以「國定假日」為主軸。現行實施辦法之架構係採前者，分別規定名稱、日期、慶祝或紀念方式，以及是否放假及補假規定等；而後者僅明列放假之紀念日及節日，何種立法主軸較貼近我國當前民情，有待討論。

報告中指出，現行紀念日及節日之放假日計11日，另外，尚有原住民族歲時祭儀、勞動節及軍人節等，特定人員分別放假1日。查各委員對於紀念日及節日放假日數之提案，少者12日，多者達18日，如加計週休二日，全年放假總日數將達全年日數之三分之一，是否妥適，也須審慎衡酌。

此外，報告也提到，《紀念日及節日實施辦法》所定假日，為全國一體適用，另外，《勞動基準法》於105年修正通過，規定實施一例一休，並刪除7天假，目前除勞動節、軍人節及原住民族歲時祭儀外，全國紀念日及節日放假日已趨一致，有利文化傳承與家庭團聚。有關公務員與勞工權益所涉工時及勞動條件，依不同規定辦理，其與紀念日及節日實施之性質，雖有不同，但放假日多寡，影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當之規範。

針對原住民立委的提案，報告則說明，立法院111年度中央政府總預算案時，曾建議內政部研議原住民族歲時祭儀是否比照春節放假3日1節，由於春節3天是全國共同的放假日，原住民族歲時祭儀僅具原住民身分者得放假，基於衡平性考量，需有社會共識，另外，亦需考量對原住民族就業之影響，以及像軍人等其他特定身分者之放假，是否會援引比照。有關紀念日及節日之實施，本當順應時代變遷適時檢討，使之與時俱進，但因所涉層面甚廣，社會各界尚有不同意見與期待，有待更進一步的討論及凝聚共識。

ET快訊
全新iPhone 16 Pro「跪求換周董4張票」　粉絲吐血
《獵人》聯名開賣　麥當勞排隊人潮曝！
快訊／國民黨副主委被控性騷！　現身掩面落淚
立委曝「12點將發生演藝圈慘況」：一定四處哀鴻遍野
17歲少年開車撞飛母女3人！　1歲嬰飛出畫面曝
潭美環流掃台「降雨熱區曝」　專家示警：風力驚人
店還沒開幕！　林口出現「超肥公嬤陣法」擠成一團

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳昭姿力挺代孕合法　怒轟反對者「被害妄想症、心理變態」

選罷法藍下午召集協商　民進黨團憂成過水籲別硬幹

傳北檢將聲請延押柯文哲　黃國昌再嗆「押人取供」：押2個月還不夠？

不滿毒販僅易科罰金　黃國昌怒吼：刑事司法制度到底保護誰？

嘆大學電動車總「刁車」　王鴻薇爆1間學校竟不到2個充電設備

柯文哲押期將屆被質疑「押人取供」　鄭銘謙：子虛烏有

汐止食品工廠火警　北市籲南港文山民眾「關門窗、外出戴口罩」

中共上午9點西昌發射運載火箭　經我國防空識別區西南部

藍綠白都提案增加國定假日　內政部次長「要有共識」：會審慎評估

中共航母遼寧號昨夜穿行台海　顧立雄：所有動向都精準掌握

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

張鈞甯帶資進組「把子弟兵放進去」　新作對打導演男友：大家一起好！

陳昭姿力挺代孕合法　怒轟反對者「被害妄想症、心理變態」

選罷法藍下午召集協商　民進黨團憂成過水籲別硬幹

傳北檢將聲請延押柯文哲　黃國昌再嗆「押人取供」：押2個月還不夠？

不滿毒販僅易科罰金　黃國昌怒吼：刑事司法制度到底保護誰？

嘆大學電動車總「刁車」　王鴻薇爆1間學校竟不到2個充電設備

柯文哲押期將屆被質疑「押人取供」　鄭銘謙：子虛烏有

汐止食品工廠火警　北市籲南港文山民眾「關門窗、外出戴口罩」

中共上午9點西昌發射運載火箭　經我國防空識別區西南部

藍綠白都提案增加國定假日　內政部次長「要有共識」：會審慎評估

中共航母遼寧號昨夜穿行台海　顧立雄：所有動向都精準掌握

中華職棒35年總冠軍賽23日台南棒球場舉行　請用路人提早改道

《猛毒》陳太太是台灣移民後代　本業藥劑師斜槓變演員

陳昭姿力挺代孕合法　怒轟反對者「被害妄想症、心理變態」

七六人開幕戰噩耗！　三巨頭缺二確定恩比德、喬治不能打

文華東方Buffet明年1月漲價　吃一餐最貴要3380元

搶看UNIQLO x Marimekko必買單品！4大全新印花、圍巾和抽繩包太可愛

【廣編】小禎攜手法國美麗佳人，重磅推出「穿上身的保養新紀元」！

又抓到鐵證！北韓軍抵達俄羅斯軍事基地　戶外吸菸韓語喊「好累」

老師「爽領高月退」過退休生活？　他打臉曝殘酷真相：只有38K

真主黨狂射20枚火箭彈！　特拉維夫「進入緊急狀態」航班全停飛

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

遭嗆實現個人利益　陳昭姿反酸黃捷

南非逼我遷代表處　當地民眾憂未來：產業仰賴台灣晶片

被指捐200萬給柯P　黃崇仁：真的很衰

藍綠白都提案增加國定假日　內政部次長「要有共識」：會審慎評估

威京旗下中華工程修復新北環狀捷運　經費暴增近10億

韓國瑜：希望各界台灣品牌有信心

藍修《民防法》草案比對　沈伯洋：解除武裝的前奏

共軍演訓　羅文嘉：和平非靠軟弱得來

萬聖節穿太暴露、血腥　北捷將拒載

國防部證實　中共航母遼寧號編隊昨夜穿行台海　

王世堅轟長照司態度差應罰站　韓國瑜讚質詢內容「令人感動」

中共封鎖台灣？　顧立雄曝台海產值：國際不可能坐視不管

台北旅展15家Buffet優惠餐券

更多熱門

相關新聞

藍修《民防法》草案比對　沈伯洋：解除武裝的前奏

藍修《民防法》草案比對　沈伯洋：解除武裝的前奏

針對內政部消防署出版的「戰術緊急傷患救護訓練手冊」（TECC），國民黨團22日召開記者會質疑並提出修正，要求內文中不要出現戰爭、學生等詞。對此，民進黨立委沈伯洋22日晚間PO出國民黨的修正草案，指國民黨用學生包裝，卻將民防體系中，「所有」支援軍事勤務的任務拿掉，「這就是解除武裝的前奏」。

毛畯珅偷拍306幼童性影像　林月琴：務必請法官從重量刑

毛畯珅偷拍306幼童性影像　林月琴：務必請法官從重量刑

許智傑酸葉元之「髮際線高」　徐巧芯轟幼稚：不熟怎能人身攻擊？

許智傑酸葉元之「髮際線高」　徐巧芯轟幼稚：不熟怎能人身攻擊？

影 ／許智傑大跳24蹲宣戰！　葉元之酸：他是不是壓力很大？

影 ／許智傑大跳24蹲宣戰！　葉元之酸：他是不是壓力很大？

王世堅轟長照司態度差應罰站　韓國瑜讚質詢內容「令人感動」

王世堅轟長照司態度差應罰站　韓國瑜讚質詢內容「令人感動」

關鍵字：

國定假日民進黨民眾黨立法院國民黨內政部

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

重度脂肪肝沒了！她「靠1運動」瘦20KG　還不用吃藥

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面