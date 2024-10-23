藍綠白都提案增加國定假日　內政部次長「要有共識」：會審慎評估

▲內政部次長吳堂安。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠白有共識將《紀念日及節日實施辦法》從「命令」升格為「法律」，並新增國定假日，若提案全數通過，全台未來將可多放10天假。立法院內政委員會23日為此召開公聽會討論。內政部報告時指出，有關放假日的增加，需考量人民的權利義務、政府為民服務效能、工商企業運作、產業營銷成本、民眾休閒活動、交通運輸調度及金融結匯股市交易等各層面問題，影響層面甚廣，需凝聚各界共識。

內政部次長吳堂安公聽會前受訪表示，國定假日是否增加要綜合評估，這次公聽會最主要目的要聽大家意見，修法要有共識，最後內政部會審慎評估。

根據各委員提案版本，國民黨立委牛喣庭認為應恢復2016年「一例一休」廢除的7天國定假日；國民黨立委陳玉珍希望增設八二三紀念日；民進黨立委伍麗華、陳瑩分別提出增訂8月1日為原住民族日，另將原住民歲時祭儀增為3天；無黨籍立委高金素梅同樣有此提案；民眾黨團勞動節、教師節應為全國放假日。

內政部的報告表示，委員所提的個修法版本，立法主軸可概分為二，ㄧ以「紀念日及節日」為主軸，另以「國定假日」為主軸。現行實施辦法之架構係採前者，分別規定名稱、日期、慶祝或紀念方式，以及是否放假及補假規定等；而後者僅明列放假之紀念日及節日，何種立法主軸較貼近我國當前民情，有待討論。

報告中指出，現行紀念日及節日之放假日計11日，另外，尚有原住民族歲時祭儀、勞動節及軍人節等，特定人員分別放假1日。查各委員對於紀念日及節日放假日數之提案，少者12日，多者達18日，如加計週休二日，全年放假總日數將達全年日數之三分之一，是否妥適，也須審慎衡酌。

此外，報告也提到，《紀念日及節日實施辦法》所定假日，為全國一體適用，另外，《勞動基準法》於105年修正通過，規定實施一例一休，並刪除7天假，目前除勞動節、軍人節及原住民族歲時祭儀外，全國紀念日及節日放假日已趨一致，有利文化傳承與家庭團聚。有關公務員與勞工權益所涉工時及勞動條件，依不同規定辦理，其與紀念日及節日實施之性質，雖有不同，但放假日多寡，影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當之規範。

針對原住民立委的提案，報告則說明，立法院111年度中央政府總預算案時，曾建議內政部研議原住民族歲時祭儀是否比照春節放假3日1節，由於春節3天是全國共同的放假日，原住民族歲時祭儀僅具原住民身分者得放假，基於衡平性考量，需有社會共識，另外，亦需考量對原住民族就業之影響，以及像軍人等其他特定身分者之放假，是否會援引比照。有關紀念日及節日之實施，本當順應時代變遷適時檢討，使之與時俱進，但因所涉層面甚廣，社會各界尚有不同意見與期待，有待更進一步的討論及凝聚共識。