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「國家防災日」推動校園防災　石龜國小師生避難演練動作準確

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▲石龜國小師生在9點21分配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布之模擬地震狀況訊息，實施1分鐘地震避難掩護演練｢趴下、掩護、穩住｣動作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲石龜國小師生在9點21分配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布之模擬地震狀況訊息，實施1分鐘地震避難掩護演練｢趴下、掩護、穩住｣動作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

921大地震21週年，雲林縣張麗善縣長重視縣內的防災應變教育，21日上午出席於石龜國小辦理「109年度國家防災日防震演練活動」，與學生們一起演練「趴下、掩護、穩住」動作，並親自體驗地震避難三步驟，展現對防災教育的決心。

石龜國小師生在9點21分配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布之模擬地震狀況訊息，實施1分鐘地震避難掩護演練｢趴下、掩護、穩住｣動作，再至集結點清點人數，完成此次地震避難掩護演練活動，學生在疏散的過程中不推、不語、不跑，展現平日推動防災教育的用心及努力。

雲林縣長張麗善表示，921大地震造成雲林縣嚴重的傷亡及財產損失，是許多人難以忘懷的傷痛，目前，各先進國家及最先進儀器設備仍無法準確預測地震發生時間、地點，所以，平時的避震演練即成為災時避難基本具備的技能。行政院亦將每年的9月21日訂為「國家防災日」，以強化國人災害防救的觀念，並藉各項整備及演練作為，防範於未然。

教育處長邱孝文表示，教育處訂定「防災教育中長程計畫」推動校園防災，諸如防災校園基礎及進階學校建置、防災種子師資培訓、複合式防災觀摩及校園災害防救計畫撰寫等，亦設置防災教育輔導團，輔導各校建置校園災害防救編組，強化師生防災知能，落實防災校園建置，提升學校災害應變的危機意識，落實防災生活化、在地化，共同建構安全健康的居住城市。

石龜國小校長黃致傑指出，校方除平時落實防災教育課程跟操作，也擔任這幾次防災示範觀摩重責大任，希望透過演練讓學生知道，地震災害發生時要先保護自己，健全學校防救災機制，讓老師、家長隨時能擔任救災角色，更帶動社區重視災害，於將來組織健全的防救災體系。

▲石龜國小師生在9點21分配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布之模擬地震狀況訊息，實施1分鐘地震避難掩護演練｢趴下、掩護、穩住｣動作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲石龜國小師生實施地震避難掩護，再至集結點清點人數，完成此次地震避難掩護演練活動，雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文、消防局長林文山也特地到場關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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