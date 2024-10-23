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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德研議宜蘭中山國小改「渭水」　吳宗憲：比改教育環境重要？

▲▼賴清德、蕭美琴出席總統府全新常設展「民主方舟：台灣永續前行」暨漫畫特展「超！台！漫！--漫畫裡的臺灣百味」開展活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

前立法院長游錫堃日前建議，將宜蘭市中山國小改名為「渭水」國小；總統賴清德也指示會請教育部、文化部與縣府共同討論往這方向來走。對此，國民黨立委吳宗憲表示，蔣渭水的精神與作為，一直是他學習與效仿的目標，但按照他倡議的精神，是改名重要，還是改善教育環境重要？

對於宜蘭中山國小要改名，吳宗憲表示，這裡出現兩個問題，第一個，這中山國小的學生、家長、校友、校方並沒有提出要改名，單靠政治人物的想法，就要變更使用已經使用78年的校名，理由是要找回台灣民主的記憶，但這樣的作為，哪裡有民主？

第二，吳宗憲說，依法行政對民進黨來說，真的有這麼困難嗎？依據《公立國民小學及國民中學變更或停辦準則》規定，學校因校務發展需要申請改名者，應擬具改名計畫書，經校務會議審議通過後，檢附會議紀錄，向地方主管機關提出申請；經地方主管機關審議通過後，核定學校改名，並送中央主管機關備查。

他舉例，先前台中市因為建仁國小諧音不雅改名為四張犁國小、南投新鄉國小改名為希娜巴嵐國小等，都是各縣市政府考量在地聲音及文化來變更，怎麼變成從中央介入地方要改變名稱？

吳宗憲認為，教育部要做的事情其實很多，例如賴清德推動的雙語政策，依據《親子天下》調查各縣市推動雙語教育所遇難題，77％縣市點名「本國師資不足」；約23％強調「第一線教師反對政策」，如何讓夠多的在職教師願意投入雙語，是迫在眼前、不分城鄉的功課；全台各地老舊校舍何其多，改建路迢迢，即使財政相對寬裕的六都，都很吃力，遑論非六都縣市，面對一所學校改建動輒一、兩億元，要讓小孩有安全上課環境，卻是難上加難，這些全是需要教育部立即處理與改善。

吳宗憲認為，如果今天是宜蘭市中山國小的家長、校友、學生等相關人士認為要改，他會贊成，但總統開一次金口，就可以讓教育部投入關注及資源，那他還是盼請賴清德站在小孩、家長、老師的困境，去要求教育部做點什麼吧。

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