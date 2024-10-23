萬聖節「金童玉女」媽祖廟拍照！　燈籠1字媽媽被砲轟

記者黃翊婷／綜合報導

萬聖節將近，1名母親在網路上PO文分享，她將2名孩子打扮成金童玉女，並前往媽祖廟拍照，不過，照片公開之後，卻引來超過1500名網友兩派意見熱議。大多數網友認為，先不論服裝打扮有沒有問題，光是拿著寫有「奠」字的白燈籠去廟裡拍照就不太妥當；另一派網友則覺得這是個人自由，心存正向就好。

▲原PO分享的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

該名母親在臉書「爆廢公社二館」分享將孩子們打扮成金童玉女的萬聖節照片，她聲稱自己是媽祖的忠實信徒，「穿這樣跟媽祖娘娘一起合照應該不會被打屁股吧？」而在照片中，孩子們不僅臉上妝容齊全、服裝精細，手上還拿著寫有「奠」字的白燈籠道具。

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▲大多數網友認為，這樣的裝扮去廟裡拍照不太合適。

文章公開之後吸引超過1500名網友討論，大多數網友認為，要拍這樣的照片應該先詢問廟方人員是否同意，而且拿著奠字白燈籠去廟裡真的不太妥當，「光燈籠上那個字出現在廟裡面，就是對神明最大的不尊重」、「做事情要看場合，如果妳有詢問廟方人員，也允許妳此番行為，那尚且還有討論空間」、「廟不要拿奠字，會被罵的」、「我是覺得那個奠不太行」。

但也有另一派網友佩服原PO的創意與手巧，「不喜歡看跳過就好，何必說人家一堆是非」、「佩服媽媽創意的巧手裝扮，更佩服媽媽的高EQ！人生不用過得那麼嚴肅拘謹，心存正向就好」；甚至有人PO出朋友扮成金童玉女的照片力挺，表示朋友們裝扮完畢之後還跑去生命禮儀社拍照。