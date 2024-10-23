才退出3個月！　BMW中國市場銷量跌超30%…將重啟「價格戰」

▲BMW。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

BMW近日公開9月的銷量報告顯示，僅售出44801輛，年比暴跌30.82%，同時也是9月海外品牌銷量前十中，跌幅最大的一家。面對銷售壓力，BMW在退出「價格戰」3個月後，決定重新參戰，不僅18萬（人民幣，下同）的i3回歸，連新上市的BMW電動MINI價格也「砍了一刀」。

據《金融界》報導，「金九銀十」是中國傳統的汽車消費旺季，今年還疊加了舊車置換補貼政策，不少品牌都迎來了銷量爆發式增長，比如9月特斯拉銷量同比增長66.37%，奇瑞銷量同比增長28.6 %，吉利銷量較去年同期成長21%。

9月海外品牌車款銷量排行來看，BMW遠不及賓士和奧迪，最暢銷的BMW3系列只能在榜單上排到第八，為11589輛，較去年同期下滑15.38%；BMW5系列在榜單上排到第十，為8102輛，較去年下滑32.64%。奧迪A6L、Q5L和賓士GLC、E級、C級排名均在BMW3系列之上，均超過一萬輛。

▲新上市的BMW電動MINI。（圖／翻攝自金融界）

BMW旗下的電動MINI COOPER開啟限時優惠，起售價從先前的20.98萬元，下調至14.88萬元，降幅超過6萬元；另一款車型電動MINI ACEMAN也是如此，起售價從22.99萬元，下調至16.39萬元，降幅達6.6萬元。

報導指出，MINI是BMW旗下主打個性、輕奢的品牌，如今轉型純電之後，也不得不走起了性價比路線，這其實並非是MINI一個品牌遇到的困境，而是整個燃油車時代的傳統豪華品牌都需要面對的難題，即便強如保時捷，其純電車型Taycan也不太好賣，究其原因，主要還是燃油車時代的性能門檻不復存在，品牌溢價難以支撐。

▲MINI COOPER。（圖／翻攝自金融界）

BMW在9月，下調了2024財年的業績指引，引發BMW歐洲股價閃崩，緊接著又因為煞車問題，在全球召回150萬輛汽車，對品牌形象和財務狀況，都造成了不小的影響。

BMW在中國市場8月的銷量只有3.48萬輛，較去年同期下跌42%，較上季下跌28.8%，而同期賓士和奧迪的銷量都在4.5萬輛以上，雖然BMW在1至9月的累計銷量，仍然領先，但已經呈現出要被超越的趨勢。

報導指出，中國市場作為BMW在全球最大的單一市場，對BMW的重要性不言而喻，特別是其在海外出現業績波動時，更需要中國市場的銷售量來穩定軍心，這也是BMW重返價格戰的根本原因之一。

乘聯會數據顯示，前8個月，中國自主品牌的市佔率已達63.2%。這對BMW想在中國市場立足，增加了難度，而在新能源滲透率越來越高的趨勢下，BMW也越來越難維持此前的高溢價。

BMW集團大中華區總裁兼CEO高翔在今年9月的成都車展期間表示，「目前的價格戰，無論對汽車廠商、消費者或經銷商來說都是不健康的，也是不可持續的。」