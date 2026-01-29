　
社會 社會焦點 保障人權

宵小猖獗！花蓮吉安自行車道護欄遭破壞　4根鋼柱遭拔走

▲▼自行車道護欄繩索遭剪斷破壞，4根固定鋼柱不翼而飛。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲自行車道護欄繩索遭剪斷破壞，4根固定鋼柱不翼而飛。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉木瓜溪自行車道日前遭破壞，安全繩遭竊賊剪斷，四支鍍鋅鋼柱不翼而飛，防護功能大幅受損。鄉長游淑貞鄉長27日傍晚偕同當地光華村村長及公所團隊前往現場會勘，實地查看設施受損情形，並責成公所團隊即刻啟動修復與防護作業並嚴正譴責不法行為。

游淑貞說，木瓜溪自行車道位於堤防左岸，高度落差明顯，護欄鋼柱與安全繩是守護鄉親與遊客休憩、運動、騎乘的重要防線。竊賊以工具剪斷安全繩並移走鋼柱，使防護機制失效，已嚴重影響公共安全。「公所對任何破壞公物、危害公共安全的行為，絕不容忍！」她表示公所已完成報案，將全力配合警方深入偵辦。

▲▼自行車道護欄繩索遭剪斷破壞，4根固定鋼柱不翼而飛。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

會勘過程中，游淑貞見到現場散落的安全繩，逐一撿拾，並與公所團隊一起將安全繩一段段綁牢，再固定於尚未遭竊的鋼柱上，作為臨時補強措施；同時要求團隊須儘速完成後續鍍鋅鋼柱訂製與裝設，確保民眾最基本的安全。

▲▼自行車道護欄繩索遭剪斷破壞，4根固定鋼柱不翼而飛。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼鄉長游淑貞（右）現場會勘後責成公所團隊儘速修復並表示要揪出不法分子。

游淑貞指出，竊賊變賣所得或許不足千元，卻需要公所投入數萬元經費重製修復。這不僅造成公帑損失，更會將前來散步、運動的民眾置於高風險狀態。

▲▼自行車道護欄繩索遭剪斷破壞，4根固定鋼柱不翼而飛。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

光華村長石福春指出，村民於21日運動時發現護欄缺漏，便立即通報公所，因為該路段若缺乏防護，恐增加跌落風險也可能衍生亂倒垃圾等環境問題。公所在接獲通報後，以最快速度到場拉設封鎖線，先行防範意外發生。後續公所會配合警方調閱周邊監視器影像，期盼能夠儘速釐清案情，揪出不法分子。

游淑貞強調，適性宜居的吉安鄉需要全民共同守護，鄉親若曾途經現場、或掌握相關影像與線索，請主動提供吉安鄉公所或警方。公所將持續與警方密切合作，並加速修繕進度，同時協請守望相助隊加強巡邏，還給民眾安全、安心的自行車道與休憩環境。

