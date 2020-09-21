貓纜今年已虧損8293萬元！王欣儀：觀光大撒幣同時　應擬止血方案





▲國民黨議員王欣儀。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員王欣儀21日在交通部門質詢時，提及台北市長柯文哲自上任以來，貓纜虧損持續攀升，尤其今年上半年受到疫情影響，目前虧損已超越前5年平均，年度更上看虧損1.2億，要求相關單位進行「觀光大撒幣」的同時，應同步儘快研議推廣貓纜的「虧損止血方案」。

王欣儀指出，自貓纜2010年復駛以來，每日平均載客數漸減、虧損嚴重，至2015年為止，北市府年年補貼達近億元。經她質詢要求應參考國內、外案例擬定「差別票價」後，北捷於2016年2月開始實施，貓纜的虧損才終於大幅減少，每年平均虧損降至4900萬左右。未料今年因受疫情影響，光1月至8月就已虧損近8293萬元。

王欣儀指出，前一陣子在疫情逐步解封後，國內興起「報復性旅遊」，全台旅遊景點大爆滿，北市觀傳局也趁勢大撒幣7500萬，於7月中推出「台北go了沒」安心旅遊方案，並同步推出團客大禮包，8月又另推動「外宿節」等活動。

王欣儀質疑，「台北go了沒」在短短一個半月就吸引超過2萬名團客造訪，後續更預計吸引4萬人次的旅客重遊，估計將為北市觀光產業創造約1億3000萬元效益；此外，在活動其間觀傳局還結合其他局處推動「場館銅板價活動」，為何交通設施與觀光景點的結合卻沒有被充份發揮？

王欣儀表示，台灣最長的一條纜車線「貓纜」也是台北市首座「觀光纜車」，北市加碼救觀光，第2波的觀光政策就必須要再加強，她要求觀傳局、交通局1個月內提出因應方案，如何把觀光做好並讓虧損減少，否則今年貓纜肯定會虧損1.2億或甚至更多。

對此，台北捷運公司回應，為提升貓纜運量及營收，正陸續舉辦各項行銷措施，包括北中南東銅板價搭貓纜優惠，歡迎全國民眾搭乘貓纜；同時搭配節慶推出行銷活動、結合貓空周邊資源加強推廣、不定期票價優惠、與飯店和航空公司合作促銷等，未來也會辦理貓纜假日市集，擴增經營堤外停車場進行團客行銷包裝。另配合市府推動「三貓產業發展計畫」，結合各局處資源，以貓空地區整體發展為考量，營造貓空地區新亮點。

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