影／2060年全台失智者將達85萬人　柯文哲：跨局處打造友善環境

記者袁茵／台北報導

隨著高齡化社會的發展，失智者人口日趨增加，截至2020年6月，台北市失智人口約有3.8萬人，推估台灣到2060年，失智症人口將達到85萬人。台北市政府推出「失智者正面形象」影像，鼓勵年輕失智者重返社會，台北市長柯文哲致詞時也提到，要結合跨局處資源，打造失智友善環境，尊重失智者人權。

台北市政府於今年國際失智症日特別推出宣傳影片，失智者照護政策除逐漸增加從預防、篩檢到確診工作外，更期望在未來朝向超前部署於預防延緩失智之策略，發展協助年輕失智者，看見多元照顧的無限可能。而影片展現失智者的正向力量，希望能鼓舞失智者與轉換社會對失智者的印象，打造失智幸福城市。

▲柯文哲出席109年台北市失智症照護成果發表記者會暨海報展。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲致詞時提到，9月是國際失智月，而21日是國際失智日，全台目前的失智者有29萬人，因為隨著年紀增加，失智百分比率就會增加，而台灣整個人口在老化，未來失智者會越來越多，預估2060年達到85萬人，如何在社會建構照顧失智症老人，這是很龐大的問題。

面對失智症人口攀升，柯文哲說，要結合跨局處資源，除增加以個案為中心的各期照護資源，更打造一個失智友善的環境，失智不等於失能，看見失智者的能力，尊重他們的人權，是進步城市的展現。

北市府衛生局副局長陳正誠則說明，目前北市已有8處失智共同照護中心及37處失智社區服務據點，也編修「109年台北市失智照護服務資源手冊」集結北市失智照護服務資訊，協助疑似失智症狀的民眾就醫確診與尋求相關失智照護服務。

陳正誠表示，若失智症個案處於急性期症狀，照顧者可洽詢失智共同照護中心安排轉介服務資源，或以手機或市話直撥1966，將有照顧管理中心專人提供申請長照服務相關資訊，也可使用台北市政府衛生局Line官方帳號「找小照了解長照」等各個管道尋求協助，讓民眾能更了解失智照護可用資源，擴大長照服務的能見度。

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