2020台北詩歌節26日登場！　以詩演出「說吧，香港」揭開序幕

▲2020台北詩歌節開跑。（圖／台北市文化局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

一年一度的台北詩歌節於26日開跑，一共策劃14場多元活動，包含與香港文化息息相關的開幕詩演出《說吧，香港》、詩與爵士樂交織的《爵士詩靈魂夜》、以原住民詩歌為題的《強碰・三合一—原住民詩與歌》、紀錄片《波濤最深處》首映等3場跨領域詩行動，還有串連實體及線上書店的書展，透過多元的活動策展，邀請民眾發現詩的美好。

台北市文化局表示，今年台北詩歌節9月26日將以詩演出《說吧，香港》在中山堂中正廳揭開序幕，香港與台灣在文學及流行文化上長期相互浸染，而急遽變化中的香港發展也牽繫著台灣的動向，該演出將帶領觀眾從重回19世紀初，一路返顧香港的重要時刻與生活變遷至今，藉由詩感受香港，並思索台灣的未來。

北市文化局副局長陳譽馨表示，自2000年起每年舉辦的台北詩歌節，已經發展出親民性、多樣性、跨界性的特質，今年以「所以我們發光」為主題，在充滿疫情變數的現在，希望能以詩醞釀著一份火光，把這樣的熱力分享到全世界，邀請民眾秋天一起來參加這場詩歌饗宴。

策展人鴻鴻則分享了今年語言的多元性，不僅國語，更有客語、台語、粵語、原住民語等豐富的呈現；開幕詩演出《說吧，香港》更作為台北跟香港的連結，在這個時間點更凸顯其意義。

策展人楊佳嫻補充，2020年是動蕩的一年，楊牧、秀陶相繼離去，希望能弔念像光一樣照耀文壇的兩位重要前輩。也期望透過活動，讓女性、勞動、歷史的記憶等主題，以文學扮演著光源，照亮世界。

今年邀請當代台灣客語文學代表人物張芳慈擔任焦點詩人。張芳慈表示，擔任焦點詩人如同用陌生的眼睛，重新看待熟悉的台北市，並引述卡爾維諾的名言「喜歡一個城市不是在於這裡有7個或70個奇景，而在於這個城市對你的問題給了答案。」她將以客家的身份以客家的身份，來找城市的價值。

【台北詩歌節資訊】

名稱：2020台北詩歌節

日期：9月26日至10月11日

地點：台北市中山堂中正廳（台北市中正區延平南路98號）

更多詳細活動訊息請上「台北詩歌節」官方網站、臉書粉絲專頁查詢，更多藝文活動可上台北市文化局臉書專頁查詢。

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