「棒球是台灣國球！」柯文哲憶童年：一定鎖定紅葉少棒隊賽事轉播

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記者袁茵／台北報導

北市天母棒球場人工草皮整修大功告成，21日特別舉行紀念賽暨啟用儀式，首場比賽就邀請味全龍棒球隊與台北興富發棒球隊，並由柯文哲市長親臨現場開球，為台灣棒球發展開啟新頁。柯文哲致詞時回憶道，記得自己國小時碰到紅葉少棒隊出賽，一定鎖定實況轉播，全民瘋狂參與，使棒球可以被稱為台灣的國球。

柯文哲在致詞時表示，台北市立天母棒球場是北市職棒跟成棒專用的球場，從1999年開幕到現在，已經有20年了，最近北市花了8千萬來整修，整修完畢後，天母棒球場將成為台灣唯一的人工草皮棒球場，這也將成為天母棒球場的一大特色。

▲2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽，台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

柯文哲提到，過去國家代表隊出去比賽，碰到天然草皮比較習慣，但如果是人工草皮，就必須提早出國去適應，未來台灣代表隊出國比賽就方便很多，直接到天母棒球場練就好。

「棒球本來就是台灣的國球。」柯文哲也回憶道，自己小學5、6年級的時候，晚上碰到紅葉少棒隊出賽，一定要鎖定實況轉播，紅葉從少棒、青棒，最後在洛杉磯奧運得到銅牌、巴塞隆納奧運得到銀牌，全民瘋狂參與，棒球可以說就是台灣的國球。

柯文哲指出，現在北市府將球場整理好了，後續的運營也是一門專業，他特別感謝味全龍隊願意協助經營球場，還整理了旁邊的運動公園。他也希望透過公私協力整合，加上周邊商圈合作，讓球員有更好的環境發揮，繼續替台灣爭光。

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