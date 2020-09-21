「潑屎哥」污染信義區下場出爐！　北市怒罰6000元＋1小時環境講習

▲信義區當街潑屎女子，潑屎哥上警局製作筆錄。（圖／記者張君豪翻攝、ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

一名柯姓男子19日深夜至台北市信義區向邱姓女子當街潑糞，掀起社會大眾熱議，警方接獲報案後立刻展開調查，也請他於21日中午到案說明。面對柯男當街潑糞的行為，台北市環保局也於21日表示，將對他依照《廢棄物清理法》處罰最重的6000元罰鍰，並且參加1小時的環境講習。

針對柯姓男子當街向邱姓女子潑糞，台北市環保局副局長盧世昌21日受訪時提到，柯姓男子21日中午到案說明時，有局處同仁也抵達現場，並告知對方將被依照《廢棄物清理法》第27條開罰6000元罰鍰，並且必須參加1小時的環境講習。

盧世昌表示，過去沒有碰過這種當街潑糞的案例，以前大概是水肥車為了省錢，去找水溝亂排。已經有局處同仁向柯姓男子告知此事，該男若有正當原因，可申請延期一次環境講習，但若無故不參加，每次開罰5000元至1.5萬元罰鍰，可連續處罰至參加講習為止。

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