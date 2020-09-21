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影／挽回球迷的心？曾說看棒球無聊　柯文哲今出席紀念賽開球

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記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7月提及，《老人與海》這書很無聊，「跟看棒球一樣，看前半局就好，看過程幹什麼，浪費時間」引發外界討論。柯文哲21日抵達天母棒球場出席開球儀式，被問到是不是來挽回棒球迷的心？他回應，自己是來驗收花了8000萬的人工草皮整修工程結果。

柯文哲7月16日出席北市教育局的經典閱讀系列活動，提及《老人與海》一書時，脫口說出「我覺得很無聊，直接翻到後面看結果，就跟看棒球一樣，看前半局就好，看過程幹什麼，浪費時間。」柯文哲此話立刻引發棒球迷不滿，還翻出他2017年在臉書談棒球的文章諷刺。

▲▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽,台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

事隔2個月，在天母棒球場人工草皮整修工程完工之際，柯文哲21日出席味全龍棒球隊與台北興富發棒球隊舉行的紀念賽暨啟用儀式，並且負責開球。

被問及之前不是說看棒球很無聊？現在是否來挽回棒球迷的心？柯文哲表示，他是來視察花了8000萬的結果。

另外，由於中信兄弟與樂天桃猿在9月發生本壘攻防風波，且延伸出「球是圓的」等網路言論。柯文哲被記者詢問「球是誰的」時，他回應自己不知道，「蛤？什麼球是誰的？」並重申自己是來看花了8000萬的成果。

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▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽，由台北市長柯文哲負責開球。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽,台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽,台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽,台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽,台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽,台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝）

▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽,球場空景。（圖／記者李毓康攝）

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