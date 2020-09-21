《路透社》列出兩岸局勢Q＆A　曝台海戰爭這項是關鍵

▲國防部拍影片展現國軍作戰能力。（圖／翻攝國防部影片）

實習記者湯子暘／綜合報導

解放軍在為期兩天的演習中，派遣37架軍機擾台，為美國國務次卿訪台做出回應。《路透社》特別羅列出有關台海之間的問題，解釋未來中、台兩方的風險與可能發生的情勢。

為什麼中台之間緊張局勢加劇？

中方聲稱，現在民主體制下的台灣是中國固有領土，如果有必要，將會動用武力奪回。這是自1949年國民黨敗給共產黨而退守台灣後，就一直面對的威脅。

中國一直都對美方對台逐漸升級的支持而感到憤慨，包括最近兩次美國衛生部長以及國務次卿的訪台舉動。此外，美方也正計畫新的對台軍售案，而這也正是北京的底線。

台灣總統蔡英文表示，台灣已經是名為中華民國的獨立國家，中華人民共和國從未、也無權統治台灣。

中國宣稱，台灣是中美雙方關係之間最為重要、敏感的議題。對於共產黨而言，台灣是他們自1949年後最後一塊等待「解放」的失地，收復台灣對解放軍來說意義非凡。

台海間有什麼風險？

中台之間目前並不具有官方的溝通管道，意即兩方軍機一旦意外交火，情勢可能會迅速失去掌控，可能引來美方與亞洲盟友的涉入，儘管華盛頓一方是否會、可能會馳援台灣仍是未知數。

在美軍有機會對衝突作出回應前，來自中國的導彈和網路攻擊可能會先淹沒台灣。然而中國若想吃下台灣可能也不好受，尤其是攻台後迎面而來的國際反對聲浪，面臨西方世界的經濟制裁。

為什麼台灣在戰略上如此重要？

台灣不僅在地緣戰略上至關重要，北迎美軍盟友日本、南臨爭議性的南海；也在科技界中佔據一席之地，坐擁全球最大晶片供應商台積電。美國就曾針對華為在內等中國公司，切斷台灣在內的企業向中國的晶片供應鏈。

雙方軍武實力相較之下如何？

台灣軍隊裝備精良且受良好訓練，但目前仍輸給解放軍一籌。後者近年在匿蹤戰機、航母和先進導彈方面的現代化上，有長足的進展。

總統蔡英文不諱言，將台海戰爭比作「不對等的戰爭」，意在讓解放軍為侵台付出慘痛代價，包括動用長程導彈打擊中國內陸。

台海戰爭爆發後會發生什麼？

儘管中方能以空中攻擊和導彈第一時間熄滅台灣的反擊，也可能利用像網路攻擊或海軍全面包圍的方式，迅速將台灣拿下，但無論中國採取的行動是什麼，關鍵仍在於美軍會如何應對這一切。

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