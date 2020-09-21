明定第一擊為「自衛反擊權」　國防部還原「精準彈藥不足」情形

▲國防部拍影片展現國軍作戰能力。（圖／翻攝國防部影片）



記者陶本和／台北報導

國防部21日表示，「漢光36號演習電腦兵棋推演」已於上周執行完畢，推演過程中納入最新區域情勢與新增敵情威脅，並以台澎防衛作戰需求為訓練主軸進行攻防，以因應當前情勢的嚴峻。

國防部指出，年來面對敵海空機艦高頻度的騷擾與威脅，國軍依「不升高衝突、不引發事端」指導、秉持「不挑釁、不怯敵」及「愈接近本島，愈積極處置」原則，明確律定第一擊「自衛反擊權」，並重新律定海空軍各部隊「突發狀況處置作業規定」，執行以來，海空軍各部隊均能適切應對。

至於所謂「精準彈藥不足」一事，國防部表示，國軍現有之各式精準彈藥，均依建軍構想與兵力整建計畫期程籌補，現階段可滿足防衛作戰需求，無報載彈藥不足問題。

國防部指出，共軍近期積極發展軍備，犯台戰力持續增長，國軍為因應新情勢、新威脅，透過本次漢光電腦兵棋推演，設定最嚴酷的作戰場景（飽和攻撃），並重新檢視防衛作戰戰略、戰術需求，重點在於如何快速提升戰力，強化各式制空、制海等彈藥籌補，以因應新增敵情威脅。

另外，有關媒體指出「歷年電腦兵棋推演，藍軍輸贏」報導，國防部澄清，此非事實，電腦兵棋推演的目的，係運用JTLS系統，依據總長「聯合作戰行動要項」，以最嚴苛、最不利的戰場環境，逐項驗證作戰議題，找出問題、解決問題，絕無所謂輸贏的問題。

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