才在台海實戰演習！　東部戰區發佈「假如戰爭今天爆發」宣傳片

▲解放軍東部戰區發佈「軍營熱血MV」，大唱《假如戰爭今天爆發》。（圖／翻攝自東部戰區微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸國防部18日宣布，東部戰區在台海附近實戰化演習後，東部戰區今（21）日發佈最新宣傳片「假如戰爭今天爆發」，以軍歌搭配各種官兵訓練、實彈發射畫面，最後更強調「祖國，我誓死為您而戰」。

東部戰區微博21日發文稱，「倘若有一天，戰爭打響，我們將背負起祖國的重任和人民的希望，義無反顧，奔向戰場。守護好祖國的一寸一土，一花一草，絕不讓祖國和人民失望！請祖國放心！請人民放心。」最後還特別註明「致敬中國軍人」、「時刻準備戰鬥」。

影片中可見，解放軍在草原、山林等處進行演練，從白天到黑夜，不分場地、晝夜進行鍛鍊；歌詞中則唱著「假如戰爭今天爆發，每一天都全副披掛， 每一刻都整裝待發，我用生命向使命承諾」、「拋開溫情的牽掛跨越極限的關卡」等。

看完影片之後，許多大陸網友熱血沸騰，「太燃了，厲害了我的國，向兵哥哥致敬」、「寸土不讓，勇者無畏」；也有網友認為是在向台灣喊話，「我們用東風快遞發五桶統一速食麵給灣灣吧，對了，再加兩袋榨菜」、「畫外音：彎彎你看到沒」、「灣仔看了會流淚…至於淚水中包含了什麼，我們不得而知」、「武統前的宣傳工作」。