觀測全球海洋資訊　中國發射海洋二號C衛星

▲中國21日發射海洋二號C衛星。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

中國今日再次發射一海洋系列衛星，組成全球範圍的精準觀測網。據央視報導，由航天科技集團研製的海洋二號C衛星，在21日於酒泉衛星發射中心，成功運用長征四號乙運載火箭送入預定軌道，這次任務是該系列火箭的第347次發射。

該海洋二號C衛星，是中國第三顆海洋動力環境衛星，也是空間基礎設施海洋動力探測系列的第二顆業務星，將與2018年10月發射的海洋二號B衛星及後續規劃發射的海洋二號D衛星組網運行，共同構成中國的海洋動力環境監測網。

央視報導，該監測網路可實現對全球海面高度、有效波高、海面風場、海面溫度的全天時全天候高精度觀測，有效服務中國自然資源調查監管。

回顧今年6月11日，中國將第4顆海洋水色系列衛星「海洋一號D衛星」送入軌道，與「海洋一號C衛星」組成大陸第一個海洋民用業務衛星星座，則可用於獲取全球海洋水溫、海岸環境變化及海上船舶資訊，為海洋漁業、海洋環境監測及海洋災害預警提供服務。

另在海洋三號衛星系列方面，其中試驗星高分三號已於2016年8月10日發射。官方資料顯示，海洋三號（HY-3）定位為海洋監視監測衛星，主要任務是探測海上目標和對海洋環境進行實時監測，實現全天時、全天候海面目標與環境監測。

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