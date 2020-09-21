解放軍機連日擾台　陸外交部稱「海峽中線不存在」

▲國防部19日揭露，中共解放軍當日上午派多達19架軍機擾台的示意圖。（圖／國防部提供）

記者陳政錄／綜合報導

因應美國務院次卿柯拉克訪台，中共解放軍近日接連派軍機踰越台灣海峽中線，國防部也派空軍驅離。對此，大陸外交部發言人汪文斌在21日就此事稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』。」

汪文斌21日主持大陸外交部例行記者會，會上有媒體詢問，解放軍戰機飛行員在面對台灣軍隊廣播「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」時，以「沒有海峽中線」做回應時，汪文斌亦作出如上表述。

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

他還針對美國高官接連訪台一事稱，「中方必將採取正當反制措施，包括針對有關個人。」

柯拉克17到19日訪台期間，中共解放軍不只台海附近組織實戰化演練，18、19日接連派共37架軍機擾台，20日上午，也再次侵犯我西南空域，以致國軍空軍依慣例實施廣播驅離動作；與此同時，美國海軍EP-3E、美國空軍E-8C也在附近飛行。

總統蔡英文受訪時說，這件事情一連串軍事活動，不僅是造成兩岸問題，還是區域安全問題，「中國不斷軍事行動，其實對中國來講，會讓區域國家越來越清楚，中國存在是有侵略性並帶有威脅，讓區域不僅是台灣產生警覺。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也指責，中方行為很明顯是「軍事恫嚇」。他說美方官員此行旨在悼念台灣故前總統李登輝；美國國防部發言人薩波（John Supple）也在回覆中央社郵件時表示，這是中國愈加以軍隊為工具脅迫台灣與鄰國的另一例證。

至於外界同樣關注的中印邊境爭端，汪文斌說，近期中印兩國透過外交和軍事渠道，就解決當前邊境事態保持密切溝通。據了解，中印第六輪軍長級會談正在進行中，如果有消息，中方將及時發布。

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