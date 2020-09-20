柯文哲參加面具嘉年華！民眾熱情送「豬腳」、大喊「市長我愛你」

▲柯文哲出席「台北市多元文化活動 菲律賓面具嘉年華」活動。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

菲律賓面具嘉年華活動於20日下午登場，許多民眾戴上五顏六色的面具，穿著別出心裁的服裝，露出陽光般燦笑，從聖多福天主堂前開始熱鬧踩街；而台北市長柯文哲也戴起面具前往參與活動，一路上收到熱情攤商的豬腳，還有市民大喊「市長我愛你」，讓柯文哲眼裡盡是笑意。

菲律賓微笑面具節是菲律賓巴科洛德（Bacolod）的年度盛事，成千上萬的人戴著各式各樣的面具，一起參加嘉年華式的街頭遊行，這些面具有個共同點，就是都有一個大大的微笑，巴科洛德也因此有了「微笑城市」的美稱。

面具節的由來是在1980年間，譽有「菲律賓的糖碗」之稱的巴科洛德，面臨到製糖業的大蕭條，後來又發生沈船事件，社會氣氛低迷，當地政府為了鼓勵人民，於是舉辦面具嘉年華來趕走悲傷，用微笑面具來團結彼此，藉由每個人面具上的笑臉，讓自己找回微笑的力量。

2020年因為新冠肺炎的影響，全世界的經濟和生活都產生巨大變化，而台灣因為疫情控制得宜，能以最完善的防疫措施降低疫情對生活的衝擊，菲律賓面具嘉年華活動希望藉著菲律賓面具節「即使再苦也別忘了微笑」的精神，讓所有邀請來自各國的新住民、移工、市民朋友參加，一起戴上微笑面具踩街，傳遞正能量。

而柯文哲與台北市副市長黃珊珊也親自參與踩街隊伍行列，在菲律賓歌手Benedict帶領下，下午3時從聖多福天主堂出發，沿著中山北路3段、農安街、林森北路，雙城街，到達晴光公園，途中有市民熱情大喊「市長我愛你」，儘管柯文哲戴著色彩繽紛的面具，眼角笑意仍藏不住；此外還有熱情攤商們搶著與柯文哲合影留念，並且送上豬腳，讓黃珊珊笑說「外帶外帶」。

柯文哲致詞時表示，根據勞動部及內政部統計，現在全台灣外籍配偶逾56萬餘人，台北市占11.23％，大約台北就有6萬5000位外籍配偶；而全國移工總人數約有70萬人，台北市則占6.51％，大約有4萬多人，這兩個數字相加大約有10萬人，這是一個很大的數目。





柯文哲說，台北市自詡是一個民主自由、多元開放的城市，北市府本來就有專責機構來處理新住民跟移工的問題，在過去也辦很多活動，例如「台北開齋節」，把穆斯林文化街紹給台北市民，今天是第一次舉辦「菲律賓面具嘉年華」，同樣的把菲律賓文化介紹給台北市民，希望透過這些活動，讓台北真正成為一個共融的社會以及以一個微笑的城市。

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