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菲律賓賭場打工陷阱多　合約藏魔鬼！扣護照、被拘禁還可能觸法

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▲菲律賓賭場打工陷阱多，不少台灣人懷淘金夢前往當地卻遭扣照扣薪處境堪虞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲菲律賓賭場打工陷阱多，不少台灣人懷淘金夢前往當地卻遭扣照扣薪處境堪虞。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局統計，從2018年起，台灣民眾到菲律賓博弈公司打工的民眾已有31人被騙，其中2018年有11位、2019年有12位，2020年迄8月底止，即受新冠肺炎（covid-19）影響仍有8位；警方指出，當地公司與民眾合約糾紛，多以扣留護照，限制人身安全等違法手段逼迫民眾，刑事局國際刑警公開案例呼籲民眾小心。

▲菲律賓賭場打工陷阱多，不少台灣人懷淘金夢前往當地卻遭扣照扣薪處境堪虞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲菲律賓賭場打工陷阱多，不少台灣人懷淘金夢前往當地卻遭扣照扣薪處境堪虞。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，目前在菲律賓僅要向該國的娛樂及博彩公司（Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR）申請登記，就能成立合法博弈實體或線上公司。但魔鬼藏在細節裡，並非每家在菲國營業的博弈公司都是合法公司。

刑事局國際刑警科舉例：菲國娛樂博彩公司都會與相關執法機關合作打擊非法博弈公司，2020年5月間就在馬卡蒂市（Makati City）查獲非法線上博弈公司，逮捕265位大陸人。若國人一旦參與非法博弈公司運作，除了違反菲國法令可能犯罪者外，若發生勞資糾紛，更可能成為犯罪受害者甚至遭拘禁毆打。

刑事警察局統計，自2018年起迄今，前往菲律賓博弈公司服務之國人已有31位向我國駐菲律賓代表處求援，某甲的遭遇算是輕微，還有其他受害者遭資方綁架、遭到鐵鏈拘禁、傷害、恐嚇、性騷擾，以及苛扣受害人的薪資等。

儘管在該局駐菲警察聯絡官與菲警合作下，均能迅速救出受困國人並協助返國，卻已對出國工作者的身心造成傷害。警方指出，反倒是中國大陸對此現象提出整頓，陸方要求在菲國從事博彩工作人民限期2月8日前返陸，否則將註銷護照、凍結帳戶及沒收財產等、加上台灣人也熟稔華語，目前成為菲國賭場主要招募對象。

刑事警察局提醒注意下列事項，避免成為下一個犯罪受害者：

一、目前菲律賓受到新冠肺炎影響，自109年3月15日起採行社區隔離措施，博弈產業亦全面暫停營業，迄今尚未正式開放。

二、前往菲律賓博弈公司服務以前，請廣蒐資訊並詳加評估風險，包括公司的合法性、契約內容與實際工作項目，以及申辦工作簽證等問題。

三、如需相關資訊，請參考下列網址閱覽注意事項：

（一）菲律賓娛樂及博彩公司：https://pagcor.ph/index.php
（二）國人海外就業資源中心：https://overseas.taiwanjobs.gov.tw/Default.aspx
（三）國人到菲律賓博弈產業服務應注意事項：https://www.roc-taiwan.org/ph/post/5736.html
（四）我國駐菲律賓代表處：https://www.roc-taiwan.org/ph/ ; 24小時急難救助電話：（+63）-917-819-4597

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