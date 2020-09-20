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利剪狂刺孕婦10多刀　恐怖房客「每天夢到神明要他殺人」

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記者白珈陽／台中報導

台中市東區18日一名劉姓男子於租屋處以廁所會漏水為由，請房東前往查看，負責管理房子的物業公司35歲詹姓孕婦到場後，竟遭劉男涉嫌持利剪朝她的肩背頸猛刺10多刀，幸經送醫搶救母子均安。劉嫌到案後向警方供稱每天夢到神明要他殺人，犯案時「耳朵聽到有聲音要殺她」，檢察官19日晚間依殺人未遂罪聲請羈押，法官訊後認劉所犯是5年以上重罪，有逃亡之虞，裁定羈押。

▲▼台中孕婦被砍。（圖／翻攝自臉書）

▲懷孕的詹女遭房客的劉姓男友持利剪連刺10多刀，地板血跡斑斑。（圖／翻攝自臉書）

懷孕5周的詹女，18日接獲房客反映廁所漏水，遂前往查看，未料一進門就遭劉男（26歲）挾持，從後方被勒住脖子，更遭劉男涉嫌持剪刀連刺她的肩膀、背部、頸部10多刀，血流如注，詹女向對方求饒「我肚子裡還有寶寶，拜託放過我」，不斷大喊救命，驚動其他房客，才因此被緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救，經醫護人員全力救治，詹女及腹中胎兒均安。

劉嫌19日上午在女友陪同下向沙鹿派出所投案，警方調查，被害人詹女擔任物業管理員，介紹房子給鄭女（劉嫌女友）承租，而劉嫌是屏東人，來台中與女友同住後找工作不順利，平日以打工維生，生活不如意，曾向鄭姓女友說「壓力大」，案發後詹女的哥哥於臉書PO文「壓力就可以隨便，要勒斃人拿刀刺人嗎？」

警方查出，詹女與嫌犯劉男素不相識，僅認識鄭女，不知劉為何會對她下殺手？鄭女也說與詹女無冤無仇，不知為何男友會做出此事。專案小組進一步查出，鄭女所承租的房子廁所根本沒漏水。

有媒體指出，劉嫌犯案動機係因近期沒有工作收入，情緒不穩，詹女提醒他要繳房租，進而引發殺機。經《ETtoday新聞雲》向檢警查證，劉嫌到案後，供稱每天夢到神明要他殺人，犯案時「耳朵聽到有聲音要殺她，就殺了」，警方依殺人未遂罪將他移送台中地檢署偵辦，檢察官依殺人未遂罪聲請羈押，經法官漏夜審理裁定准押。

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