比基尼妹台中松柏港戲水失蹤　救難人員搜救一天尋獲遺體

記者白珈陽／台中報導

一名雷姓女子16日身穿比基尼，前往台中市大甲區松柏漁港北提海域戲水，但同日下午有民眾發現她疑似溺水，趕緊報案，惟海巡人員、警消、空勤總隊均出動皆無所獲；17日上午6時30分救難人員再次動員搜救，至下午2時許空勤總隊直升機終在距離漁港200公尺外的海域發現雷女遺體，由海巡人員載至北堤沙灘，目前正聯繫雷女家屬做後續處理。

▲搜救人員今日下午2時許發現雷女遺體。（圖／記者白珈陽翻攝）

海巡署第三岸巡隊表示，松柏漁港安檢所16日下午2時40分許，接獲一名張姓男子報案，稱北堤沙灘疑有一名女子溺水，但安檢所人員到場未發現該名女子，隨後海巡署利用空偵機於天空搜尋，幼獅消防分隊獲報加派救護車與橡皮艇支援，下午4時許空勤總隊直升機也到場救援，至同日晚間6時20許仍無所獲，因晚間視線不佳，暫停搜救。

▲空勤總隊直升機也到場救援。

同日下午5時許，一名鄭姓民眾向消防人員表示，她與朋友前往該處沙灘遊玩，但她的雷姓友人（37歲）卻一直沒有上岸，並提供雷女身穿白色比基尼、背部有刺青、身高約165公分等特徵，盼警消可以找到雷女。

17日上午6時30分許，海巡人員於松柏港集結，船舶義消也出動12搜漁船出港搜尋，至下午2時15分，空勤總隊直升機在距離漁港200公尺外的海域發現雷女遺體，海巡人員載運至北堤沙灘，並通知家屬。家屬表示，他們家是雲林人，僅知道雷女前往該地戲水。目前海巡正聯繫雷女家屬處理後事，並交由檢警調查雷女溺水原因及死因。

▲空勤總隊直升機在距離漁港200公尺外的海域發現雷女遺體，海巡人員載運至北堤沙灘。

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