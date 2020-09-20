東海氣爆奪4命！4房客重回現場…驚見「廚房冒煙」嚇壞喊：快下來

▲▼東海商圈氣爆隔日，現場再度冒煙嚇壞房客 。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市龍井區新興路（東海商圈）一處住宅19日凌晨4時許發生嚴重氣爆，延燒6戶民宅，其中包含一棟出租大樓，釀成4死1傷的悲劇！20日上午4名房客返回現場取回遺落套房內的物品時，驚見廚房再度竄出火煙，嚇壞大喊，「快點下來！」警消獲報到場，隨即將火勢撲滅，所幸並無造成傷亡。

這起氣爆案發生於19日凌晨，突然一聲「碰」巨響，嚇壞附近住戶，氣爆過後火球直接衝向對向，造成一共6戶民宅起火燃燒，其中12號的73歲吳姓出租大樓老房東因不良於行葬身火窟，11號的42歲陳姓男子、37歲陳妻、8歲陳姓男童一家3口也命喪火場之中。

由於事發時情況危急，許多租客為了保命驚慌逃難，另尋他處暫居，直至20日上午9時許才重回租屋處要取回重要物品，孰料，4名房客拿東西拿到一半時，其中一人突然發現，廚房竟然開始冒煙，趕緊朝還在樓上拿東西的其他房客大喊，「快點下來，裡面著火了」、「趕快下來，廚房後面在燒了」，同時報警處理。

警消人員獲報後立刻出動，發現是氣爆的餘熱導致廚房內木頭冒煙，隨即灑水降溫，將情況解除，所幸整起事件並未造成更多傷亡。

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