確保李登輝追思禮拜順利　近500警出動戒備維安

▲李登輝追思禮拜現場警力維安。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，追思告別禮拜19日上午9點30分於真理大學大禮拜堂舉行。由於有情資指出有團體將到現場抗議，為避免擾亂告別禮拜進行，新北市警局調派5個分局以及保大、霹靂小組等，近500名警力，於車隊行進沿線各路口戒備。

李登輝對台灣民主進程、改革開放有重大貢獻，其功績也受到世界肯定，因此19日的追思禮拜除日本前首相森喜朗、美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）外，另有約40位駐台使節也都出席禮拜。

由於有情資指出，有團體將到現場抗議，為了避免追思禮拜受到干擾，新北市警局為此調派5分局，連同保大、霹靂小組等單位，共計近500名警力到場，不只沿車隊行進路線進行戒護，還將位於山腰的主會場真理大學包得水洩不通，盼儀式能圓滿落幕。

由於舉辦追思禮拜，19日上午6點到下午2點，針對會場周邊路段及移靈車隊路線進行「人車管制」措施，相關民權路187巷、民族路、民生路、民富街、中正東路2段143巷2弄、八勢路、八勢一街、學府路及中山北路等周邊支線道，也將因交通管制紅燈停等時間延長而影響行車時間，籲請民眾遵守員警交通指揮，現場路口執勤員警將視情況機動管制及疏導，以避免民眾久候。

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