李登輝追思禮拜將宣讀安倍晉三悼詞　達賴喇嘛也拍影片追思

▲故前總統李登輝。（圖／李俊俋）



記者陶本和／台北報導

故前總統李登輝19日舉行追思告別禮拜，日本方面除了前首相森喜朗率團出席外，日本台灣交流協會泉裕泰代表，將宣讀日本前首相安倍晉三悼詞；而西藏精神領袖達賴喇嘛也會透過影片表達追思。

總統府發言人張惇涵表示，告別禮拜上，日本台灣交流協會泉裕泰代表，將宣讀日本前首相安倍晉三悼詞，表達對李登輝促進台日友好的感謝，以及他推動台灣民主化之敬意，我們對此表達誠摯感謝。

此外，西藏精神領袖達賴喇嘛也將透過影片表達對李前總統的追思。張惇涵指出，由於達賴喇嘛與李登輝是真性情的好友，因此雖他因國際疫情嚴重而不克前來出席，但特別錄製影片，向他表達尊敬與追思，我們亦對此表示誠摯的歡迎與感謝。

在禮拜活動的規劃上，為遵從李登輝生前的宗教信仰及家屬意見，於1997年李登輝落成啟用的真理大學大禮拜堂舉行告別追思禮拜，將以基督教禮拜程序進行，邀請至親友人、教會兄弟姊妹、各界人士參與。

在淡江中學，也展示李登輝生平事蹟的事件牆，台北賓館留下的13面留言牆也會陳列於此；而府方也以人形立牌方式，呈現他早年 在淡江中學的校園景象。

在活動規劃方面，蔡英文將親自出席禮拜，並頒發褒揚令，表彰李登輝一生對國家的貢獻，並覆蓋國旗。在禮拜結束後，將舉行祈靈儀式，並鳴放21響矧砲，最後車隊繞行淡江中學做最後巡禮，隨後返回翠山莊暫厝。

其他人也看了這些新聞...

►日前首相森喜朗來台前夕受傷 蔡英文：盼早日康復18日順利訪台

►前日相森喜朗明抵台 外交部：歡迎再度率團追悼李登輝

►森喜朗二度訪台追思李登輝 包機16：50降落松山機場



►振興一下我們的美麗