蔡英文追思李登輝全文曝光：讓台灣成為台灣人的台灣

▲李登輝2016年5月20日出席蔡英文總統就職國宴。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

故前總統李登輝19日舉行追思告別禮拜，總統蔡英文將出席頒發褒揚令、覆蓋國旗，並鳴21響矧砲；而美國次卿柯拉克（Keith Krach）、日本前首相森喜朗，也都率團參與，將是出現「美日台」同框的歷史畫面。

蔡英文追思文全文如下：

李登輝前總統是時代的開創者。年輕時，他兩度負笈海外，學習新知，想要將理想與專業貢獻給故鄉。

回國後，他参與政府工作，想在工業腾飛的年代，為農民找到出路，在民主運動風起雲湧的年代，他領導國家，在威權反撲和民主理想之間，帶領台灣走過寧靜革命 ，讓台灣成為台灣人的台灣。

90年代我曾經和李前總統共事，他對專業的尊重，對民主化、本土化路線的堅持以及對國家主權的堅持態度，讓我印象深刻。

後來我有幸得到人民所託，擔任總統，親身感受領導國家面臨的諸多挑戰，和做決策時必須面對的艱難處境，因此更能體會這位民主前輩，當年是帶著多堅決的意志，才能在重重挑戰中，促成了台灣的民主化。

我也經常向李前總統請益，而他總也能秉持長者的風範，和我分享各種他從閲讀中得到的新知，並鼓勵我在決策時，保持一顆謙卑勇敢的智慧之心。

李前總統並不忌諱談論生死，他在自己的著作、或者與朋友晚輩分享的日常對話中，都經常提到，人要意識到死亡的存在，才會思考活著的意義。

「誠寶自然」是他最喜歡的座右銘，這一生，他篤信力行，努力實踐。他是時代的開創者，是領導台灣前進的人，也是令人敬重的長者與前輩。

李前總統的一生，是一部台灣近代史的縮影，他經歷過殖民統治、走過威權時代。在台灣民主化的過程中，成為了關鍵人物。他的離開，也代表著台灣人的故事，即將翻開下一頁篇章，走過悲情、迎向新生。

過去一段時間，無論是國際友人的推崇悼念、或者是台北賓館前的民眾排隊致意，都顯示著李前總統在海內外所受到的愛戴與尊崇。

雖然李前總統已經離世，但他把民主和自由留給台灣，這樣的精神，將會引領一代又一代的台灣人民，通過重重考驗，追求「生為台灣人的幸福」。願李前總統安息，也請家屬節哀。