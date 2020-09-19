李坤儀五百字感性追憶李登輝　「許多精彩的片段成就生命的意義」

▲故李登輝追思會現場。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蕭羽耘／ 台北報導

故前總統李登輝追思告別禮拜19日上午於淡水真理大學舉行，李登輝早年喪子對孫女李坤儀疼愛有加，追思文集中，李坤儀寫道，李登輝是個慈愛的祖父／曾祖父，為了讓小朋友開心十分鐘，他願意特地起床外出散步。李坤儀也說，李登輝「已經擁有許多精彩的片段，足以去成就生命的意義」。

李坤儀表示，最後的174 天裡，扣掉跟阿公請假的時間，大概有150天都會和李登輝見面、陪他說說話，就像她過去39年的人生一樣。「體貼如他，讓我把心裡想說的話、想唱給他聽的歌，都在這150天裡跟他說了，也算是沒有太大的遺憾」。

李坤儀說，對每個人而言，李登輝擁有許多不同的面向。但是對她來說，李登輝是個認真直接的人，認為對的就要付諸行動。也是個充分授權的人，抓大方向不過問繁瑣細節。是個自我要求的人，即便是住飯店離開前，會要求收拾整齊，因為這是個人的教養與對提供服務者的禮貌。

李坤儀描述，李登輝是個包容的人，相信各個信仰最終都在與人為善。從哲學的角度思考，某些觀念是相通的。是個窩心的人，和照護他的安全人員、醫護團隊都有說不完的貼心故事，也建立了只有他們才懂的情感結。 是個慈愛的祖父／曾祖父，為了讓小朋友開心十分鐘，他願意特地起床外出散步。

李坤儀表示，誠如李登輝非常喜歡的一句話：「生命的本質即在不斷的自我超越」，在她有幸參與李登輝不到一半的人生中，「他已經擁有許多精彩的片段，足以去成就生命的意義」。

李登輝：



●1923年1月15日出生



●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）



●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）



●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）



●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）



●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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