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中槍第22天...館長「160kg槓鈴臥推」2下！ 超硬畫面驚呆網：神人

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▲中槍第22天...館長「160kg槓鈴握推」2下！ 超狂畫面驚呆網：神人。（圖／翻攝自臉書飆捍）

▲館長「160kg槓鈴臥推」2下。（圖／翻攝自臉書飆捍）

記者林昱萱／綜合報導

館長陳之漢遭槍擊22天後，在臉書PO出一段影片並表示，「中槍後首次正規訓練160公斤兩下」。超狂的畫面曝光後，讓不少粉絲驚嘆，「太強大了！」、「好強啊」、「根本神人」。此外，也有不少粉絲表達關心，「要好好保護身體！」、「多休息」。

館長於8月28日遭到槍擊，身中3槍導致粉碎性骨折，僅住院一周後就回到家中休養，而他也於16日的直播中提到，現在已經能舉起8公斤壺鈴。此外，館長當時也透露，自己的氣色變得更好，驚人的恢復力令網友相當佩服。

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更加厲害的是，館長18日下午又在臉書貼出一段影片，只見畫面中，館長做出臥推的動作，而他也表示，這是中槍後首次正規訓練。另外，對於中槍一事，館長也特地在17日直播時隔空對幕後藏鏡人喊話，「你有什麼不爽的，就法院告嘛，動刀動槍你划得來？」。

另外，館長也強調，經過這件事情之後，日後可能會改變一下作風，雖然他也認識很多大哥，但還沒遇過這麼誇張的，「不高興至少也先嗆聲吧」、「把我打掉世界會更好嗎？不，是更亂」。

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