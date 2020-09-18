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館長深夜爆「真凶身分」　賺10億追緝一輩子！有仇必報十倍奉還

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

館長陳之漢遭槍擊21天後，17日他在YouTube頻道開設直播，隔空對幕後藏鏡人喊話，「你有什麼不爽的，就法院告嘛，動刀動槍你划得來？」現在他已經支付1、2000萬出去，貼身保鑣好幾個都是國安局出身，萬一這起案件警方查不出結果，「沒關係，你花千萬，我花十億」，只要有錢，真相總有一天會水落石出。

館長要賺十億追凶。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

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▲館長在直播中隔空向幕後主使者喊話。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

館長在直播中提到，原本自己是很親民的，但遭到槍擊之後，這輩子恐怕無法再跟粉絲拍照，現在他花錢請保鑣，一個月要多花50、100萬，好幾個都是國安局出身的貼身保鑣，目前已經支付1、2000萬出去，「我這個人有仇必報，而且十倍還你」，但要怎麼還，就交給後面的股東去傷腦筋。

「我公司資產也有十幾億。」館長表示，只要有錢，總有一天真相會水落石出，假如警方查不到也沒關係，「你花千萬，我花十億，我努力做」，就算要用上一輩子，也一定要揪出幕後主使者。

館長強調一路走來都是秉持「有錢大家賺」的理念，一直也都是在做正當生意，有什麼不爽大家就法院見，沒必要動刀動槍，「不要血流成河，不好看」；此外，他也為投案的槍手感到很可惜，一個年輕人的未來就這麼毀了，如果沒有接下這件事，好好在超商或是加油站工作，相信總有一天一定會出頭，「年輕人好好做生意，幹嘛這樣？沒有必要。」

▲館長中槍17天已開始重訓。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長中槍17天就開始做重訓。（圖／翻攝自館長臉書）

不過，館長也坦言，槍手是哪個堂口的他已經知道了，後續的事情還是交給警方處理，「我有在看這次政府如果抓不到，這就是一個SOP嘛，等於告訴全台灣人『看誰不爽就能買凶殺人』，反正抓不到，有樣學樣，就找一個年輕人，給安家費、做斷點，關十幾年出來就給你當大哥，這麼簡單」，所以希望相關單位能認真追查，以免影響社會風氣。

「我那天等於是死了又活起來。」館長說，經過這件事情之後，日後可能會改變一下作風，雖然他也認識很多大哥，但還沒遇過這麼誇張的，「不高興至少也先嗆聲吧」、「把我打掉世界會更好嗎？不，是更亂」。

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