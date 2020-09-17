館長開直播了！「深夜復健台」曝近況　不改嗆辣風格：粉絲就喜歡

▲館長開直播。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢8月28日凌晨2時遭槍擊，日前已經回家休養，且時常於臉書更新個人近況。他15日下午才貼出練肌肉的影片，昨（16）日晚間更是開直播，用「阿館」的招牌語氣向大家互動，他也透露，手部目前的復原狀況不錯，已經可以按滑鼠、打電動，但還是不太能彎曲，之後將會繼續練回來。

館長昨晚在YouTube頻道「館長成吉思汗」開直播，他14日才透露自己已經恢復手部的重量訓練，並在床上練練二頭肌；緊接著又在15日貼出練舉的影片，示範自己要如何舉起10公斤的啞鈴，雖然手還是麻麻的、很不舒服，但他仍強調自己會一直努力，不會被3顆子彈給打敗。

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館長在直播中提到，他的體重原本是120公斤，但住院期間掉了10公斤，因此回到家後就一直吃、一直動，現在終於來到115公斤。他雖然每天都會做伏力挺身，但還是要拄著「屠龍刀、倚天劍」才有辦法行走，就連上廁所都要花上不少時間。

▲館長目前還是要拄著「屠龍刀、倚天劍」才能行走。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

館長不改嗆辣風格並大方表示，雖然很多自稱專家的人都覺得他至少要花2、3年才能完全復原，不過目前則已繼續練肌肉，狀況也很不錯。雖然腳部的傷實在嚴重，不過手則已經可以按滑鼠、打電動，他還花了6萬塊買電療機，為的就是早點復原。

館長的手部都有知覺，且可以彎曲，但是除了小指的另外四指都很麻，館長形容，「就像蹲廁所，蹲很久起來腳很麻、一直麻。」館長的傷口好了很多，之後也會排時間拆線，未來更會努力把身體練回來，而他也強調，自己不會改變說話方式，那就是粉絲喜歡的樣子，且他這樣也沒什麼不對，「幹嘛檢討被害人？」

館長的直播也在PTT掀起一陣騷動，不少網友紛紛留言回應，「他已經在直播前面活蹦亂跳了」、「有夠活潑」、「他手感覺好靈活」、「這復健速度真的快」、「他有休息氣色真的差很多」、「好猛的恢復力」、「皮膚有光澤了」、「一個字！猛」、「還是玩槍戰遊戲XD」。