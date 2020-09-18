館長嗆摸清槍手律師「哪個幫」　事務所：計畫退出但現在不能不管

▲館長17日直播，稱知道槍手律師哪個幫派，事務所澄清無幫派立場，表明已計畫退出本案。（圖／翻攝Youtube館長成吉思汗）

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於8月28日凌晨，遭劉姓男子伏擊近距離開3槍，經治療、休養近20天後，不但已開始訓練，更在17日凌晨直播中，怒嗆劉姓槍手在裡面、未來都不會好過，並稱替劉男辯護的律師事務所，後面是「哪個幫、哪個派」都知道；對此，所長翁偉倫澄清，事務所沒有幫派背景，且若劉男遭重罪起訴，法院會有強制辯護，屆時就不會再介入，但現在不能放他不管。

館長於直播中表示，他不看好檢警查案，若查不出來（幕後主使），那他接下來「動作就大了」，並嗆劉姓槍手，「你以為開我槍坐牢就算了？不用付出代價？」，只是現在他還活著，且各界都勸他這件事交給國家，他現在只想好好做生意。

館長感嘆槍擊事件後，他不只以後沒辦法再跟粉絲拍照，現在請保鑣更花了一大堆錢，並稱他對替劉男辯護的律師事務所「甚麼都探聽出來了」、「我死的話，大家一起死！」。

替劉男辯護的伯衡事務所所長翁偉倫澄清，事務所並沒有幫派背景，當初會接案，是因為劉男先前透過朋友，來諮詢過與館長性騷擾的案件，也因此才會在看到來電99通後，基於道義先替劉男辯護，不然像他們這樣的大型事務所，是不會輕易接案的。

被問及先前諮詢，以及這次接案是否有與劉男討論收費，翁偉倫表示，性騷案件時，只是簡短的談話，不算正式服務、也沒有收錢，而在接下槍擊案後，事務所也曾向劉男家人討論收費，但對方相當消極，只說等劉男出來再說，他也已有了可能做白工的心理準備，預估損失約12萬，「但事務所還負擔得起」，若未來檢方依殺人未遂重罪起訴劉男，法院會有強制辯護，他們也計畫於到時候退出。

至於館長嗆劉男「在裡面不會好過」，台北看守所副所長表示，他們已特別叮嚀劉男的室友守規矩，劉男在所內也一切正常。

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