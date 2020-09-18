健保會委員提案徵「食安健康捐」：萊克多巴胺風險終由全民買單

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛朱公抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文繞過國會，用一紙行政命令強行開放美豬進口，引發朝野反彈。衛福部健保會將於下週討論總額及其他預算分配，付費者代表就提出應開徵「食安健康捐」，挹注健保安全準備金，維護國人醫療保障。

健保會將於9月24日開會討論110年度醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診醫 療給付費用總額及其他預算協商，付費者代表另提案討論開徵「食安健康捐」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

付費者代表表示，政府擴大美豬牛進口，衍生的萊克多巴胺食安風險，以及對國人的健康代價及醫療成本，最終將由全民健保買單，因此建議衛福部繼續推動並完成「健康促進相關法規」，並比照菸品健康捐，開徵食安健康捐，維護國人醫療保障。

健保財務連續3年入不敷出，去年虧損達266億，近期也傳出健保安全準備金只剩1.79個月，雖然還1.5個月的安全範圍內，但因為台灣人口老化，健保支出增加，預估在2021年就會低於1.5個月，恐難逃調漲命運。

衛福部長陳時中日前出席健保25週年活動，被問及調漲一事。他不諱言表示，「年底有調漲的可能」，但也強調明年支出還沒談好，現在就談收入面有點言之過早。