時代力量要求貼「不含瘦肉精」標章　蘇貞昌：不會有「洗產地」問題

記者羅婉庭／台北報導

立法院18日開議，行政院長蘇貞昌將針對「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告。時代力量立委陳椒華質詢表示，因國人有時用內臟的習慣，不應開放含有萊克多巴胺的豬內臟進口，進行本土實證健康風險研究，除了建立「台灣豬」標章之外，台灣豬肉品要有「不含萊克多巴胺」或「不含瘦肉精」的明確標章，亦可有利出口。對此，衛福部長陳時中表示，若推動也不會列在強制標示的規範內。

針對是否落實推動「不含瘦肉精」標章，陳時中答詢表示，會依照相關查核辦法執行，但是不會列在「強制標示」當中，含有特殊成分者，則會另外經過認證實驗室證明。

陳椒華批評，政府過去只給予7天預告期，已經讓人民無法充分表達意見，因此，時代力量黨團舉辦多場公聽會與記者會，多次邀請衛福部長出席，黨團可以理解部長行程忙碌沒空出席，但衛福部至少也派員出席。

陳椒華質詢表示，應推動「不含萊克多巴胺」標章，讓民眾清楚辨認，很多業者想進口不含瘦肉精美豬，標章也能方便業者使用。依照財政部法規，進口貨物原產地標準，肉品到台灣加工就可標示「台灣製」。

陳椒華表示，過去國外風險實驗，僅針對六名健康男性進行實驗，除了研究個案太少，又只針對健康成年男性，無法推動兒童、孕婦與心血管疾病患者，更沒有考慮到高風險者。

此外，陳椒華表示，萊克多巴胺進入人體後分佈廣泛、迅速，雖尿液或血液一天後就測不到，但卻會像豬一樣累積在內臟。台灣開放瘦肉精美牛七年，至今沒有本土脆弱族群健康風險研究追蹤，應該進行實證研究。

對此，蘇貞昌答詢澄清，針對肉品「洗產地」疑慮，已經嚴格要求原料都要標示清楚，產地來源國亦必須標示。業者會讓消費者能夠辨認食品來源，相關標章會再研議。





▲時代力量立委陳椒華質詢。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌稍早在報告中指出，政府會勇敢跨出關鍵一步，打開經貿大門，並提出「食安一定把關，落實標示標章」、「產業一定顧好，百億助升級」、「有政府會作事，自信迎向世界」等承諾。

蘇貞昌強調，美豬美牛是20年的重大議題，攸關台美貿易，前總統馬英九、陳水扁都承諾要解決，但只有部分處理，蔡英文則是基於國家經濟利益與總統戰略目標，才決定要放寬含瘦肉精美豬牛進口，這是一個困難也是勇敢的決定。

針對這次美豬美牛議題，國民黨立委在今早在議場開門前，大家高呼口號反對美豬牛進口，隨後登記送交提案，要求蔡英文赴立院國情報告有關美豬牛政策，並為進口一事，要蔡英文與蘇貞昌應向全民道歉。

在此之前，時代力量立法院黨團在議場外召開記者會，總召邱顯智表示，黨團在上午8時50分才收到蘇貞昌的口頭報告資料，這是非常不負責任的作法，讓立委完全沒有時間了解政府到底要講什麼。

邱顯智表示，政府過去只給予7天預告期，已經讓人民無法充分表達意見，經過時代力量黨團舉辦多場公聽會與記者會，衛福部亦不派員參加，「現在要專案報告要進行了，結果一小時前才收到」，讓立委們完全沒有時間了解政府到底要講什麼。

邱顯智指出，過去針對美豬美牛的議題，不管是在《食安法》修法或者相關預算的審查，立法院都已經做過決議，現在政府要打破立法院過去做成的決議，預告時間竟然只有7天，非常不負責任，同時也暴露出法規面向若有漏洞，政府機關就有機會對權力做進一步的擴張。

邱顯智呼籲，一個法治國家應該讓人民充分了解「政府到底要做什麼」，人民才有可預測性，因此時代力量黨團將提出《食品安全衛生管理法》與《行政程序法》的修法，讓政策的預告制度更加完善，同時重大政策變動時也應該至少預告60天。

▲時代力量立委陳椒華質詢。（圖／記者林敬旻攝）