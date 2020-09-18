蘇貞昌消遣「你在美國吃牛肉」　蔣萬安反嗆：你不知道嘜亂供！

記者徐政璿／台北報導

立法院新會期18日開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告瘦肉精美豬、美牛進口議題並備詢。國民黨立委蔣萬安在質詢時怒嗆民進黨雙重標準，蘇貞昌則語帶諷刺地說，當年國民黨開放美國小牛時，「你還在美國吃美國牛」，蔣隨即回嗆，「院長你不知道嘜亂供！」

蔣萬安表示，蔡英文政府在2016年口口聲聲反對含有瘦肉精的美豬美牛進口，今年8月28日突然說要開放，不用再帶風向，不要不誠實，不要在說時空環境不同。他也強調，國人食用豬肉量大，滷肉飯、肉鬆等庶民美食都用豬肉，就連中秋節月餅也有用到豬油。

蔣萬安提高分貝嗆蘇貞昌，「民進黨明明知道豬肉量大，還要人民吃瘦肉精豬肉，這就是國民黨和民進黨最大不同。」

對於蔣萬安的質疑，蘇貞昌則語帶諷刺地說，當國民黨開放美國小牛時，「你還在美國吃美國牛」。蔣萬安不甘示弱的表示，「院長你不知道嘜亂供」、「是誰開放瘦肉精豬肉？正是民進黨！」

蘇貞昌緊咬不放，要蔣萬安回答「你在美國吃美國牛肉嗎？」蔣回應並不會每天吃，蘇再問「那你吃美國豬嗎？」蔣則不悅地說，「現在是我在質詢你！」

蔣萬安要求農委會務必將瘦肉精美豬美牛標示清楚，最後更嗆聲，2020年8月28日這一刻，歷史會記住，民進黨開放瘦肉精給人民吃。

會後，蔣萬安受訪表示，國人最關心標示的問題，蘇貞昌始終迴避問題，而且只想把整件事導向成口水戰，「民進黨當初蘇貞昌主席說的話，一再的打臉自己。」

▼國民黨立委蔣萬安質詢蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）