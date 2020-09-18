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Y女陳情書下落不明　國民黨砲轟陳菊：包庇丁允恭陪葬監察院

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▲▼丁允恭、陳菊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲丁允恭、陳菊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統府前發言人丁允恭被爆任職高雄市新聞局長期間把局長室當「愛情辦公室」等醜聞，當事人Y女及男友稱曾向時任高雄市長的監察院長陳菊陳情，但陳菊卻稱沒收到、不知情，讓陳情信下落成羅生門，直批陳菊包庇愛將，確認監察院的誠信跟著陪葬。

國民黨18日召開記者會批評，對於丁允恭失德敗政的情事，總統府火速切割讓其准辭發言人職務，陳菊也以沒收到陳情書來回應，但事件發展已引發社會上沸沸揚揚聲浪，質疑陳菊偏袒愛將丁允恭，對於有無收到陳情書的羅生門，除了關係陳菊是否早知丁允恭行止不端而一昧包庇，更涉及監察院長誠信問題，國民黨要求陳菊儘速出面清楚交代，「何忍讓整個執政團隊陪葬？」

國民黨質疑，媒體報導指證歷歷，稱陳情信交由民進黨前主席張俊宏並已轉給陳菊，令人懷疑難道陳菊身為監察院長，竟公然睜眼說瞎話，茲事體大，國民黨呼籲，除了監察院啟動調查之外，陳菊本人也必須出來面對，身兼民進黨主席的總統蔡英文也應該發動調查並公告真相，還當事人公道。

國民黨表示，媒體連日來揭露內幕，指2017年3月28日Y女的男友曾將指控丁允恭的親筆陳情信交給張俊宏轉給陳菊，不但時、地、人等資訊詳盡，還提出與張俊宏的合影為證。

國民黨強調，丁允恭案再次凸顯民進黨的雙重標準，除了綠營多位女權立委迄今輕描淡寫回應，行政院長蘇貞昌甚至為丁允恭感到「可惜」。

另外，國民黨也批評維護女權的民進黨婦女部，在丁允恭案爆發後竟連續神隱沉默了8天，直到昨天才貼出一週前的「性別相關新聞」充版面，依舊隻字不提丁允恭，如此迴避閃躲的態度，顯示民進黨婦女部已成為權貴渣男的附庸，請問將來還有什麼資格與立場推動女權？國民黨呼籲全民認清民進黨全面性的腐化及道德標準的低落。

▲國民黨「是否收到陳情信說不清，陳菊出來面對！」記者會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨「是否收到陳情信說不清，陳菊出來面對！」記者會。（圖／文傳會提供）

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