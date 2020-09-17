賴清德被追問鄭文燦選總統丁允恭腥聞...他這招回應

▲賴清德出席安心住嘉修繕服務交流， 希望將過去大台南成功弱勢社會服務模式複製到嘉義。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁與台南市長黃偉哲17日在嘉義縣共同主持「安心住嘉修繕服務交流會」，藉由與嘉義縣工會巧工用心隊及台南市工會做工行善團進行經驗分享與交流，期冀讓公部門的行政程序更簡政便民，公私部門結合，讓更多資源散布到更多需要照顧的角落。當賴清德被媒體追問丁允恭一事及鄭文燦曾有意參選總統，賴清德卻只是一笑帶過。

▲嘉義縣長翁章梁讚譽賴清德對弱勢團體的用心。（圖／記者翁伊森攝）

臺南市2013年起結合大臺南各工會志工的力量，結合專業技能與公益，為職災勞工或弱勢民眾進行房屋修繕，在賴清德牽線下，台南市工會做工行善團已協助119戶弱勢家庭修繕房屋，服務範圍擴及台南、屏東、高雄與嘉義，為傳承公益服務的良好價值，特地前來與嘉義縣現有125家工會，今天特邀請嘉義縣8家相關工會參加經驗分享交流，期望發揚志工助人的精神與美意，透過勞工專業技能改善弱勢民眾的生活環境。

賴清德引述天主教教宗方濟各「善牧要沾滿羊群的氣味」說，讚許方濟各鼓勵教友們要從政，但從政的目的是要解決民眾，特別是弱勢族群的問題。他說，好的牧羊人，要有羊群的味道；政府所握有的權力應是照顧民眾，才是真正的權力；方濟各一段話，也是自己邀請大家為弱勢族群蓋房子的精神，對於記者提問鄭文燦有意參選總統一事卻不做回應。

▲台南市長黃偉哲接棒賴清德將弱勢居住計畫擴大。（圖／記者翁伊森攝）

「身為一名執政者，最可貴的道德與情操，體現在與他對弱勢團體的關照程度。」翁章梁讚譽，賴副總統相當用心，自台南市擔任首長期間所累積的經驗，不停思考如何協助社會弱勢族群，同時兼顧公平正義，感謝賴副總統的提點與指教，讓嘉義的團隊得以組織起來，未來嘉義縣將學習台南市的經驗繼續努力。

臺南市長黃偉哲說，臺南市2013年開始的「住安心享溫馨」職災勞工家庭房屋修繕計畫，服務群眾逐年擴大，對象從職災勞工拓展至弱勢勞工家庭，在自己接任後持續推動，並定位為「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕計畫；他欽佩與感謝「有情有疼心ㄟ厝」修繕團隊的精神與奉獻，來自不同行業的志工利用專業技能，犧牲假日休息時間，不遺餘力地投入社會公益。