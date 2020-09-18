　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中視察遭罵「混蛋」潑辣阿嬤身分起底！　王定宇傻眼：都是演的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 記者蔡儀潔／綜合報導

政府宣布將鬆綁美豬美牛進口，引發部分人士不滿，衛福部長陳時中17日赴迪化街視察產地標示時，就被一名婦人指著大罵「混蛋」。事後，立委王定宇在臉書PO文指出，這名婦人其實是國民黨黨工。

衛福部長陳時中17日赴迪化街視察產地標示，但他剛抵達永樂市場門口，就有一名婦人指著他大罵「混蛋」，質疑美豬開放程序有問題、風險評估沒做好，直呼自己是不會吃，更要陳時中「最好每天都吃吃看」。

▲台北市副市長黃珊珊陪同衛福部長陳時中17日視察迪化商圈豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊陪同衛福部長陳時中，17日視察迪化商圈豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）

王定宇當晚在臉書起底這位阿嬤的身分，找出她的臉書帳號，發現竟大方註明是「KMT員工」，此人真的是國民黨黨工，也曾參選過國民黨黨代表，「原來大罵陳時中的只有一個人，這個人還是國民黨黨工演的。」

▲衛福部長陳時中17日視察迪化商圈後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

實際上，瘦肉精美豬相關話題仍在燃燒，不少地方首長表示反對，紛紛祭出《食安自治條例》要求零檢出，最新一起是嘉義市議會於昨日通過《食安自治條例》修正，要求不管豬肉牛肉，只要萊克多巴胺一經檢出，即便在中央安全標準下，仍要開罰3萬到10萬罰鍰。

陳時中對此回應，現行仍是零檢出，要到明年元旦才會實施新規範的殘留容許量，屆時則依照法治處理。他也進一步解釋，食安法有授權可訂定安全容許值，相關法律和地方自治法有一定規定，將按此作業。

美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今天抵台訪問，不過美方定調此行主要是為了悼念前總統李登輝，國民黨文傳會主委王育敏批評，這並非當初所說的台美經濟對話，蔡總統、陳時中都說開放瘦肉精美豬可以換到國際地位，但現在什麼都沒有。陳時中受訪則不斷重申「沒有安全就沒有開放」，並認為相關開放可以促使貿易、經濟更順利。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
館長深夜親曝「真凶身分」！　10億追緝：有仇必報十倍奉還
楊丞琳「限動一直PO小鬼」哭臉道歉　挖出21年前合照心碎
快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7項武器176億元
華裔撲克女玩家遭姦殺案　證據顯示她被活活燒死
小鬼黃鴻升今午解剖追死因　靈堂明開放3天！59歲父慟辦後事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中視察遭罵「混蛋」潑辣阿嬤身分起底！　王定宇傻眼：都是演的

陳建仁曝台灣模式4原則：互助是防疫成功關鍵　「願與各國合作」

瘦肉精資料不給立委看　高虹安：蘇貞昌只想口頭報告就算了？

快訊／海巡署長陳國恩證實請辭：沒有到民間公司任職　是家庭考量

十軍團：成功嶺9新兵染水痘立即送醫　未要求官兵到隔離寢室打掃

快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！　新任首長呼之欲出

國民黨「接機」抗議美豬　江啟臣：蔡政府應讓美方了解國人聲音

民進黨：修憲議題國民黨從頭到尾都在打假球　「真正的風向黨」

美次卿柯拉克4團員曝光　前國防助理部長薛瑞福這次也來了

國民黨徹夜排班守議場　鄭運鵬：勿以美豬牛卡紓困預算

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟攤倒在地...網笑：以為喝醉

原住民母語創作曲加入嘻哈元素　《我阿姨也癢》歌詞、旋律超洗腦

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

陳時中視察遭罵「混蛋」潑辣阿嬤身分起底！　王定宇傻眼：都是演的

陳建仁曝台灣模式4原則：互助是防疫成功關鍵　「願與各國合作」

瘦肉精資料不給立委看　高虹安：蘇貞昌只想口頭報告就算了？

快訊／海巡署長陳國恩證實請辭：沒有到民間公司任職　是家庭考量

十軍團：成功嶺9新兵染水痘立即送醫　未要求官兵到隔離寢室打掃

快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！　新任首長呼之欲出

國民黨「接機」抗議美豬　江啟臣：蔡政府應讓美方了解國人聲音

民進黨：修憲議題國民黨從頭到尾都在打假球　「真正的風向黨」

美次卿柯拉克4團員曝光　前國防助理部長薛瑞福這次也來了

國民黨徹夜排班守議場　鄭運鵬：勿以美豬牛卡紓困預算

直播數度哽咽！　唐綺陽警告「2020年不一樣」曝未來玄機：我們只能跟著走

驗完屍鬼門關前返家目睹「27秒詭異招手」　高大成：我看到什麼？

綠血希望坦圖入年度第3隊　史蒂文斯：他會越來越優秀

快訊／台鐵撞貨車「瞬間全毀燒成火球」　新埔-通霄雙向延誤

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉：請你們不要看下去　挖出21年前合照心碎了

多少台灣人在浴室跌倒？他曝2關鍵致命處：阿祖就是這樣過世

快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7項武器176億元

讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧！眼神交流時間很關鍵

下午、深夜時段車輛最容易被偷！找對地方停才是防盜不二王道

涼麵其實超胖！　忽略這幾個重點還可能鬧肚子痛

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

政治熱門新聞

快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

網友騷擾峮峮　海巡署：非現役人員

黃智賢奔海峽論壇　人到上海突取消

快訊／海巡署長請辭：沒有到民間公司任職

罵陳時中混蛋　潑辣阿嬤身分起底

十軍團：成功嶺9新兵染水痘立即送醫　未要求官兵到隔離寢室打掃

瘦肉精資料不給立委看　高虹安砲轟蘇貞昌

陳建仁曝防疫關鍵：台灣願與各國合作

賴清德被追問鄭文燦選總統丁允恭腥聞...這招回應

太極門拉「SOS」白布條求助美國務次卿

柯文哲表態參選2024總統：我不是想　「我是直接準備」

前美國防助理部長薛瑞福這次也來了

美次卿車隊「穿越飛機跑道」　避開藍營抗議美豬

更多熱門

相關新聞

瘦肉精資料不給立委看　高虹安砲轟蘇貞昌

瘦肉精資料不給立委看　高虹安砲轟蘇貞昌

行政院長蘇貞昌18日將赴立法院進行「開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉及牛肉進口專案報告及備詢」，但書面資料竟等到質詢當天才會送到。對此，民眾黨立委高虹安相當訝異，認為這應該不是真的，畢竟「衝，衝，衝」的蘇院長，怎麼可能延宕書面資料必須提供的時間？難道行政院只想給院長十多頁的口頭報告就算了嗎？

江啟臣：蔡政府應讓美方了解國人聲音

江啟臣：蔡政府應讓美方了解國人聲音

大學餐廳不特別禁用美豬牛　潘文忠：會標示肉品產地

大學餐廳不特別禁用美豬牛　潘文忠：會標示肉品產地

喊話陳時中別「撈過界」？王世堅這樣說

喊話陳時中別「撈過界」？王世堅這樣說

蘇貞昌：國民黨團別杯葛美豬牛　

蘇貞昌：國民黨團別杯葛美豬牛　

關鍵字：

美豬美牛瘦肉精萊克多巴胺陳時中王定宇

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

KID、坤達強忍上工「崩潰了」！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼已準備好替他慶生！吳宗憲心痛：你可以先請假回來嗎？

小鬼耳環還掉在他家…Junior收起：時候到了，再拿去給你

「為小鬼留位子」　許瑋甯曝同學會現場

36歲蘆名星家中身亡！「生前最後PO文」網心驚

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

小鬼黃鴻升猝逝！醫曝1症狀造成跌倒：好發年輕人

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面