陳時中視察遭罵「混蛋」潑辣阿嬤身分起底！　王定宇傻眼：都是演的

記者蔡儀潔／綜合報導

政府宣布將鬆綁美豬美牛進口，引發部分人士不滿，衛福部長陳時中17日赴迪化街視察產地標示時，就被一名婦人指著大罵「混蛋」。事後，立委王定宇在臉書PO文指出，這名婦人其實是國民黨黨工。

衛福部長陳時中17日赴迪化街視察產地標示，但他剛抵達永樂市場門口，就有一名婦人指著他大罵「混蛋」，質疑美豬開放程序有問題、風險評估沒做好，直呼自己是不會吃，更要陳時中「最好每天都吃吃看」。

▲台北市副市長黃珊珊陪同衛福部長陳時中，17日視察迪化商圈豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）

王定宇當晚在臉書起底這位阿嬤的身分，找出她的臉書帳號，發現竟大方註明是「KMT員工」，此人真的是國民黨黨工，也曾參選過國民黨黨代表，「原來大罵陳時中的只有一個人，這個人還是國民黨黨工演的。」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

實際上，瘦肉精美豬相關話題仍在燃燒，不少地方首長表示反對，紛紛祭出《食安自治條例》要求零檢出，最新一起是嘉義市議會於昨日通過《食安自治條例》修正，要求不管豬肉牛肉，只要萊克多巴胺一經檢出，即便在中央安全標準下，仍要開罰3萬到10萬罰鍰。

陳時中對此回應，現行仍是零檢出，要到明年元旦才會實施新規範的殘留容許量，屆時則依照法治處理。他也進一步解釋，食安法有授權可訂定安全容許值，相關法律和地方自治法有一定規定，將按此作業。

美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今天抵台訪問，不過美方定調此行主要是為了悼念前總統李登輝，國民黨文傳會主委王育敏批評，這並非當初所說的台美經濟對話，蔡總統、陳時中都說開放瘦肉精美豬可以換到國際地位，但現在什麼都沒有。陳時中受訪則不斷重申「沒有安全就沒有開放」，並認為相關開放可以促使貿易、經濟更順利。