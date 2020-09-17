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民進黨：修憲議題國民黨從頭到尾都在打假球　「真正的風向黨」

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▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨智庫17日公布針對「18歲投票權」與「廢考監」民調，指出前者反對者達56.6％，後者同意者低於50％，因此擔憂民進黨將會藉由修憲，來轉執政不力、美豬議題以及總預算種種缺失的焦點。對此，民進黨發言人顏若芳晚間反擊國民黨才是吹牛不打草稿，轉彎不怕超速的「風向黨」。

顏若芳指出，七月時，國民黨為了杯葛監察院人事，國民黨團總召林為洲大聲疾呼要廢考監院，稱說這是已獲得共識的憲改案，批民進黨不要打假球，另外，也根據媒體報導，在七月底時，國民黨曾在討論憲改議題的會議上，提出一份民調，說有高達7成的國人支持廢考監、國民黨支持者也有6成支持廢考監。

顏若芳質疑，「請問國民黨黨團總召林為洲的發言還算數嗎？國民黨的民調是假的嗎？江啟臣說要廢除監院是騙人的嗎？」國民黨17日的發言不但是狠狠打臉了江啟臣和林為洲，也證明國民黨是從頭到尾都在打假球，才是真正的風向黨。

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