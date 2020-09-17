協商破局！國民黨批黨產會「推翻前次協議內容」：要戰絕對奉陪到底





▲國民黨考紀會主委葉慶元。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨考紀會主委葉慶元17日偕同行管會、中投公司、欣裕台及考紀委員，針對國民黨捐贈黨產事宜前往黨產會進行協商，黨產會則由副主委孫斌代表。但雙方協商陷入僵局，國民黨表示，雖然不認同黨產會的沒收處分，但是可將股份捐出。不料，除了中投以及欣裕台公司之股份外，黨產會更一反前次協議內容，要求國民黨必須非不當取得之不動產，與雙方前次會商內容完全抵觸，直批「黨產會若要戰，國民黨絕對奉陪到底」。

國民黨重申，願將中投及欣裕台資產之一部分捐至促轉會之特種基金，其他部分則捐給勞工退休撫卹基金、軍公教退休撫卹基金等公益，希望黨產會不要刻意阻撓，把黨產捐贈公益演成連續劇，黨產會應儘速同意國民黨將退休金及資遣費發放給退休及離職黨工，才是依法行政。行管會也認為，黨產會出爾反爾僅是為了拖延時間，否則黨產解決了，他們就失業了。

葉慶元會前受訪表示，國民黨日前在全代會已經做成將黨產捐出做公益的決議，這是從前總統馬英九開始就有的宣示，上次與黨產會協商時他已表達將黨產捐出做公益的想法。但黨產會堅持所有捐出的黨產都必須要做「轉型正義」之用，造成首次協商破局。

葉慶元指出，黨產會到目前為止無法證明國民黨的黨產是不當取得的，所以國民黨會持續和黨產會協商，把黨產捐出做公益之用，尤其是為了勞工、公務人員退休金，因為這些相關基金都已經開始虧損，希望將黨產捐做公益幫助台灣的民眾，而不是拿來做少數人的私利，這是這次協商主要目的。

葉慶元強調，上次的協商已達成初步共識，若黨產捐出可扣掉國民黨員工的資遣費和退休金，之後黨產會就不再對國民黨追償，今天則期待能夠進一步往下確認這些原則，並確認捐出黨產後做轉型正義和其他公益的比例能夠有清楚的畫分，「如果要清算國民黨沒問題，但請放過無辜的黨員」。

國民黨表示，黨產會之前認定國民黨投資中投公司以及欣裕台公司的資本，是不當取得財產，並要求沒收國民黨之股權，雙方目前仍在爭訟中。

不料，除了中投以及欣裕台公司之股份外，黨產會進而要求，國民黨必須進而將其他並非不當取得之不動產也考慮捐出，此要求與雙方前次會商內容完全抵觸。實則，依據政黨法之規定，政黨均可購置不動產作為辦公房舍；雙方前次協商時，也確認過此部分國民黨可繼續保留相關辦公廳舍。黨產會此次突然一反前次協議內容，要求國民黨額外捐出相關不動產，導致協商陷入僵局。

此外，針對黨產是「捐贈」還是「沒收」，黨產會亦有不同意見。黨產會認為，既然黨產會已經做出行政處分，認定相關股份是不當取得，即無捐贈問題。國民黨則強調，相關訴訟仍在進行，未來結果可能是黨產會全部敗訴。國民黨是為了公益，同意和黨產會進行和解，如果黨產會執著於文字，那顯然是要求國民黨全面投降，毫無協商誠意，國民黨不可能接受。

針對黨產捐贈後之用途，黨產會仍堅持前次立場，應全部進入促轉會之特種基金，顯然毫無協商誠意。國民黨表示，黨產會迄今沒有舉出中投及欣裕台之任何資產係屬不當取得，雙方簽署行政和解契約是希望能夠早日將黨產轉做公益使用，也協助黨產會達成促進政黨公平競爭、追查黨產的行政目的。如果黨產會面子、裡子都要，那顯然毫無協商誠意。

國民黨提醒黨產會，目前國民黨的退休及離職黨工，有約25億元的退休金及資遣費一直卡在黨產會，無法發放。依法，勞工的退休金及資遣費為優先債權，黨產會應該優先同意此部分款項之給付。黨產會雖然同意此部分為優先債權，且應該於雙方達成和解時扣除，但並未同意提前將相關的退休金及資遣費提撥給退休及離職黨工，不顧勞工權益，令人遺憾。

最後，黨產會不知是否為了避免達成協議，突然於會議中要求，必須一併處理國民黨之黨史資料檔案問題。由於此部分根本並非黨產會之權責範圍，所以雙方根本無從談起，也導致今日談判無法繼續進行。

雙方今日同意，將於10月15日下午2點續行協商；屆時除黨產會外，促轉會之代表可能亦將一同與會。國民黨表示，「黨產會如果要戰，國民黨絕對奉陪到底！」