　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協商破局！國民黨批黨產會「推翻前次協議內容」：要戰絕對奉陪到底

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨全代會,國民黨考紀會主委葉慶元。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨考紀會主委葉慶元。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨考紀會主委葉慶元17日偕同行管會、中投公司、欣裕台及考紀委員，針對國民黨捐贈黨產事宜前往黨產會進行協商，黨產會則由副主委孫斌代表。但雙方協商陷入僵局，國民黨表示，雖然不認同黨產會的沒收處分，但是可將股份捐出。不料，除了中投以及欣裕台公司之股份外，黨產會更一反前次協議內容，要求國民黨必須非不當取得之不動產，與雙方前次會商內容完全抵觸，直批「黨產會若要戰，國民黨絕對奉陪到底」。

國民黨重申，願將中投及欣裕台資產之一部分捐至促轉會之特種基金，其他部分則捐給勞工退休撫卹基金、軍公教退休撫卹基金等公益，希望黨產會不要刻意阻撓，把黨產捐贈公益演成連續劇，黨產會應儘速同意國民黨將退休金及資遣費發放給退休及離職黨工，才是依法行政。行管會也認為，黨產會出爾反爾僅是為了拖延時間，否則黨產解決了，他們就失業了。

葉慶元會前受訪表示，國民黨日前在全代會已經做成將黨產捐出做公益的決議，這是從前總統馬英九開始就有的宣示，上次與黨產會協商時他已表達將黨產捐出做公益的想法。但黨產會堅持所有捐出的黨產都必須要做「轉型正義」之用，造成首次協商破局。

葉慶元指出，黨產會到目前為止無法證明國民黨的黨產是不當取得的，所以國民黨會持續和黨產會協商，把黨產捐出做公益之用，尤其是為了勞工、公務人員退休金，因為這些相關基金都已經開始虧損，希望將黨產捐做公益幫助台灣的民眾，而不是拿來做少數人的私利，這是這次協商主要目的。

葉慶元強調，上次的協商已達成初步共識，若黨產捐出可扣掉國民黨員工的資遣費和退休金，之後黨產會就不再對國民黨追償，今天則期待能夠進一步往下確認這些原則，並確認捐出黨產後做轉型正義和其他公益的比例能夠有清楚的畫分，「如果要清算國民黨沒問題，但請放過無辜的黨員」。

國民黨表示，黨產會之前認定國民黨投資中投公司以及欣裕台公司的資本，是不當取得財產，並要求沒收國民黨之股權，雙方目前仍在爭訟中。

不料，除了中投以及欣裕台公司之股份外，黨產會進而要求，國民黨必須進而將其他並非不當取得之不動產也考慮捐出，此要求與雙方前次會商內容完全抵觸。實則，依據政黨法之規定，政黨均可購置不動產作為辦公房舍；雙方前次協商時，也確認過此部分國民黨可繼續保留相關辦公廳舍。黨產會此次突然一反前次協議內容，要求國民黨額外捐出相關不動產，導致協商陷入僵局。

此外，針對黨產是「捐贈」還是「沒收」，黨產會亦有不同意見。黨產會認為，既然黨產會已經做出行政處分，認定相關股份是不當取得，即無捐贈問題。國民黨則強調，相關訴訟仍在進行，未來結果可能是黨產會全部敗訴。國民黨是為了公益，同意和黨產會進行和解，如果黨產會執著於文字，那顯然是要求國民黨全面投降，毫無協商誠意，國民黨不可能接受。

針對黨產捐贈後之用途，黨產會仍堅持前次立場，應全部進入促轉會之特種基金，顯然毫無協商誠意。國民黨表示，黨產會迄今沒有舉出中投及欣裕台之任何資產係屬不當取得，雙方簽署行政和解契約是希望能夠早日將黨產轉做公益使用，也協助黨產會達成促進政黨公平競爭、追查黨產的行政目的。如果黨產會面子、裡子都要，那顯然毫無協商誠意。

國民黨提醒黨產會，目前國民黨的退休及離職黨工，有約25億元的退休金及資遣費一直卡在黨產會，無法發放。依法，勞工的退休金及資遣費為優先債權，黨產會應該優先同意此部分款項之給付。黨產會雖然同意此部分為優先債權，且應該於雙方達成和解時扣除，但並未同意提前將相關的退休金及資遣費提撥給退休及離職黨工，不顧勞工權益，令人遺憾。

最後，黨產會不知是否為了避免達成協議，突然於會議中要求，必須一併處理國民黨之黨史資料檔案問題。由於此部分根本並非黨產會之權責範圍，所以雙方根本無從談起，也導致今日談判無法繼續進行。

雙方今日同意，將於10月15日下午2點續行協商；屆時除黨產會外，促轉會之代表可能亦將一同與會。國民黨表示，「黨產會如果要戰，國民黨絕對奉陪到底！」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼有什麼代表作？黃鴻升「2字優點」PTT淚推：勝過一切
小鬼筆下女友曝光！峮峮曬甜美肖像「悲痛留2字」惹心疼
KID熬夜完成小鬼遺願！強忍悲傷上工...現況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨立委守議場搶提案　民進黨團：勿以美豬美牛卡住預算

美次卿柯拉克率團抵台　搭車穿越機場跑道火速直奔飯店

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

協商破局！國民黨批黨產會「推翻前次協議內容」：要戰絕對奉陪到底

快訊／美次卿車隊「穿越飛機跑道」　避開藍營門口聚眾抗議美豬

防疫滴水不漏！美訪團行李下機　機場人員逐一噴灑消毒水

快訊／太極門求助美國務次卿柯拉克　下榻飯店前拉「SOS」白布條

孽子弒母斷頭「責付衛生局」　鄭文燦：不合理...司法應自行處理

日前首相森喜朗來台前夕受傷　蔡英文：盼早日康復18日順利訪台

快訊／美國務次卿抵台！曾厚仁、酈英傑接機　拱手擊肘不握手

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

國民黨立委守議場搶提案　民進黨團：勿以美豬美牛卡住預算

美次卿柯拉克率團抵台　搭車穿越機場跑道火速直奔飯店

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

協商破局！國民黨批黨產會「推翻前次協議內容」：要戰絕對奉陪到底

快訊／美次卿車隊「穿越飛機跑道」　避開藍營門口聚眾抗議美豬

防疫滴水不漏！美訪團行李下機　機場人員逐一噴灑消毒水

快訊／太極門求助美國務次卿柯拉克　下榻飯店前拉「SOS」白布條

孽子弒母斷頭「責付衛生局」　鄭文燦：不合理...司法應自行處理

日前首相森喜朗來台前夕受傷　蔡英文：盼早日康復18日順利訪台

快訊／美國務次卿抵台！曾厚仁、酈英傑接機　拱手擊肘不握手

國民黨立委守議場搶提案　民進黨團：勿以美豬美牛卡住預算

有彩蛋藏褲頭！賣到缺貨　美服裝業者籲選民「不要投給混蛋」

快訊／PS5「台幣售價」公布了！　18日起全台開放預購

獨／全國淋病確診爆增54%！ 社交距離喊假的...內幕原因曝

美國駐中國使團副團長傅德恩　任大使館臨時代辦

美次卿柯拉克率團抵台　搭車穿越機場跑道火速直奔飯店

神明坐擁台中230筆土地　市府呼籲盡速清地籍

拍攝抗議！華裔女記者遭5名加州警「按地反手」逮捕...超狠畫面曝

陳零九不捨小鬼黃鴻升驟逝　曾回送潮牌衣「有能力時想要報恩」

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心慘賠

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

網友騷擾峮峮　海巡署：非現役人員

柯文哲表態參選2024總統：我不是想　「我是直接準備」

41年來最高層級！外交部證實美次卿柯拉克訪台

黃智賢奔海峽論壇　人到上海突取消

歷史時刻！美次卿柯拉克專機17：20抵台　41年來最高層級官員

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

美國次卿柯拉克訪台異常低調　背後角力成關鍵因素

「金山小編案」判定出爐！審議小組開3次會認定陳嘉緯因公死亡

小鬼猝逝享年36歲　余天悲慟發文

快訊／國民黨又來守議場　搶明早7點提案要蔡英文到立法院

空軍深夜公布：2共軍運8擾台軌跡圖

國民黨新家鎖定「南山民生大樓」年底搬遷

共軍擾台　王婉諭：國民黨不敢吭聲

獨／江啟臣插旗「美台國防工業會議」　首位國民黨主席發表演說　

更多熱門

相關新聞

國民黨笑民進黨：大內宣變大甩鍋

國民黨笑民進黨：大內宣變大甩鍋

美國務院次卿柯拉克（Keith Krach）低調訪台，行程卻未見「台美經濟與商業對話」，綠營認為與藍營發動反瘦肉精美豬公投有關。對此，國民黨17日下午嚴正強調，台美經濟對話出現變數，是蔡政府對美溝通出包，一廂情願、好大喜功、務虛不務實「大內宣」的後果，如今「大內宣失敗後變成大甩鍋」，國民黨強烈譴責。

蘇貞昌：國民黨團別杯葛美豬牛　

蘇貞昌：國民黨團別杯葛美豬牛　

江啟臣：執政黨不要老是把外交當大內宣

江啟臣：執政黨不要老是把外交當大內宣

國民黨3位不分區立委聯合服務中心掛牌

國民黨3位不分區立委聯合服務中心掛牌

沒有求和說國民黨就要消失了！

沒有求和說國民黨就要消失了！

關鍵字：

黨產會國民黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面