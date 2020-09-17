有彩蛋藏褲頭！賣到缺貨　美服裝業者籲選民「不要投給混蛋」

▲美國服飾公司Patagonia推出的2020新款短褲標籤下暗藏玄機。（圖／翻攝自Twitter／@StreetFashion01）

記者張寧倢／綜合報導

一名推特網友@StreetFashion01於13日更新一則推文道，「Patagonia的新標籤！」，並附上一張相片，新登場的服飾標籤上頭寫著「投票把混蛋趕出去」的字樣，獲得近6萬人按讚分享。網友紛紛在貼文留言，「這是真的嗎？」、「去哪裡能買得到？」、「混蛋是指誰？」等，引發了熱烈討論。

根據《美聯社》報導，美國戶外休閒服裝公司Patagonia最近新推出一款再生有機棉短褲，褲頭內側標籤卻被眼尖網友發現，只要將標籤上翻就可以看見繡有一段「投票把混蛋趕出去（Vote the a**holes out）」的字樣，在接近大選的時間點推出這款暗藏玄機的商品，引發各界關注。

▲Patagonia的宗旨是運用所擁有的商業資源來為環境做努力。（圖／翻攝自Patagonia Taiwan官方臉書）

Patagonia公司發言人肯納（Corley Kenna）表示，照片中是再生有機棉短褲2020年的新款式，目前確實有在販售，但只有這款藏有標語，而且已經賣到缺貨，我們的用意是為了對抗那些「氣候變遷否認者」，「從開始生產這些短褲那天，就一直在忍受那些否認氣候變遷的人。」

肯納補充，Patagonia創辦人許納德（Yvon Chouinard）已經說了好幾年的「投票把混蛋趕出去」，這裡提到的混蛋與所屬政黨無關，是針對那些不相信或是對氣候危機莫不關心的政治人物，「他們並不是不知道問題所在，而是因為他們口袋裡裝著的石油和天然氣。」

透過服飾標籤鼓勵民眾投票的同時，在官網上也舉行了相關活動，Patagonia公司表示，此次選舉將對未來美國的氣候政策和自然環境產生重要影響，為了方便職員前往投票，繼2016年、2018年之後，Patagonia第三度將在11月3日選舉日當天暫時停業。

▲Patagonia在官網舉行美國總統大選投票的相關活動。（圖／翻攝自Patagonia官方頁面）

據報導，Patagonia在2018年參與設立「Time to Vote」組織，成立目的是主張資方應該要讓每位員工都有空前往投票，當年有400多家公司參與其中，今年據Time to Vote表示，目前已達700間公司加入。

然而，美國環境運動家許納德1973年創立Patagonia以來，始終秉持對環境友善的堅定基礎來經營，這次也並非第一次涉足氣候議題，早在2006年Patagonia就曾將黑色星期五的全部收益捐贈給非營利的環保組織。