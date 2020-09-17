「國民黨團別杯葛」　蘇貞昌：國人都希望聽政府完整報告美豬牛

▲行政院長蘇貞昌出席中華民國藥劑生公會全國聯會，會前受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院第10屆第2會期即將於18日開議，行政院長蘇貞昌也將赴立院針對美豬美牛進行專案報告。蘇貞昌17日上午院會時特別指示，立院質詢期間各部會首長都應親自出席，與朝野立委多溝通爭取支持。

針對國民黨已開始輪班守在議場外，揚言杯葛，蘇貞昌說，相信國人同胞也希望聽到政府完整報告，「政黨無論怎麼樣競爭，大家也都應該要讓國人同胞聽到政府完整的報告會比較好」。

國民黨立委17日下午拿著「反萊豬 顧健康」標語，輪流守在立法院議場大門口，準備明一早7點就送入反美豬提案。

對此，蘇貞昌回應指出，明天的專案報告是國民黨提議的，也經過朝野黨團大家協商簽字安排的，「我也會應邀前往誠心誠意的跟國人同胞，藉由國會開議報告美豬、美牛的事」。

「我相信國人同胞也希望聽到我代表政府向國人同胞完整報告。」蘇貞昌說，希望政黨無論怎麼樣競爭，大家也都應該要讓國人同胞聽到政府完整的報告會比較好。

另外，媒體還問到，上午院會特別提醒部會首長要出席備詢，是否暗指某些首長常藉故缺席？蘇貞昌先是笑了笑，稱記者很會「轉」，接著表示，基於對立法院的尊重，在立法院開議前都會在院會上認真要求所有部會首長，除非有特別的事情經由核准，否則都一定要親自出席，「這是多少年來的慣例，不要轉彎」。