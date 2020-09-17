美次卿柯拉克4團員曝光　前國防助理部長薛瑞福這次也來了

記者蘇晏男／台北報導

美國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）搭乘的「灣流五型」商務包機17日下午5時20分飛抵松山機場，成斷交以來訪台層級最高美官員。而此次隨行團員名單，包括今年2度來台，且於日前政府宣布開放瘦肉精美豬進口後，宣稱現在是推動美台自由貿易協定最佳時機的前美國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）。

▲美國務次卿柯拉克率團抵台。（圖／外交部提供）

根據外交部新聞稿指出，柯拉克訪團成員包括國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）等資深官員，以及美國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）等美方政要

其中，薛瑞福今年2月才以現任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席身分訪台，當時總統蔡英文與他會見時，不僅向其感謝美國對於台灣參與世衛組織（WHO）的支持和協助，也表示，台美在各領域強化夥伴關係，一起創造雙贏，也確保印太區域的和平穩定及繁榮。

▲蔡英文今年2月20日會見薛瑞福。（資料照／總統府提供）

而薛瑞福也長期支持台灣。在前總統李登輝過世時，薛瑞福特別以「總統」尊稱，發聲明悼念李登輝，並表示李登輝對台灣自由化與民主制度的貢獻，無疑將被歷史永遠銘記，且其倡議的自由公正選舉，在台灣政治軌跡歷程上也留下不可磨滅的痕跡。

對於我方開放瘦肉精美豬及30月齡以上美牛進口，薛瑞福表示，美豬美牛議題是FTA的主要障礙，儘管缺乏自由貿易協定，但台美貿易暨投資架構協定（TIFA）也停滯不前。台灣目前是美國第9大貿易夥伴，台美雙邊貿易在有限的環境中也蓬勃發展，表明自由貿易協定可以帶來巨大經濟機會，現在是台美自由貿易協定的最佳時機。

薛瑞福也提到，在新冠肺炎大流行期間，台灣向世界展現民主與全球供應鏈作用的重要性，華盛頓當局應集中精力加強與台北貿易關係，不僅能確保供應鏈與設定標準，也是雙方貿易自由化支持者的勝利。

另外，外交部透露，柯拉克訪團3天訪台行程，除將接受蔡英文款宴、拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等我國政府高層官員外，也會針對台美經濟、產業供應鏈安全、民主及印太區域議題等，與相關部會官員交換意見。

至於19日李登輝告別追思禮拜，將由柯拉克及戴斯卓代表美方出席，向李登輝台灣民主的貢獻致敬。

其他人也看了這些...

►美次卿柯拉克1720降落松機 3天台灣行弔唁李登輝

►41年來最高層級！外交部證實美次卿柯拉克訪台

►蔡英文18日在總統官邸宴請美國務院次卿柯拉克



更多熱門新聞...

►美國次卿訪台異常低調 背後角力成關鍵因素

►美次卿訪台「異常低調」2大因素：藍營反美豬、美內部角力

►台美經濟對話破局...綠怪藍反美豬 國民黨笑：大內宣變大甩鍋？

►振興一下我們的美麗