柯拉克訪台不談經濟談什麼？蘇貞昌：就雙邊互惠交換意見

記者陳家祥／台北報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日下午抵台，預計在18日將財經官員進行閉門會談。由於柯拉克此行並未將經濟對話列為重點，引來在野黨質疑「不談經濟要談什麼？」對此，行政院長蘇貞昌說，美國最高層的官員打破幾十年來第一次來到台灣來，這是很難得，「我們也會藉這機會就雙邊互惠共同關切的問題交換意見」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌18日上午赴立院針對美豬進口專案報告前受訪，談到美國國務院次卿訪台一事時表示，蔡總統上任以來台美關係一職大力改善有突破，美國國務院次卿昨天到台灣，這是繼美國衛生部長來台後，美國最高層的官員打破幾十年來第一次來到台灣來，這是很難得，我們也會藉這機會就雙邊互惠共同關切的問題交換意見。

至於柯拉克次卿的層級被質疑沒有錢一個來訪的衛生部長阿札爾高？蘇貞昌說，台美關係一在有突破，而且也看到美國一在在各方面大力挺台，「而且各方面不同領域，像衛生領域的衛生部長，外交領域的國務院最高層級官員，都來台灣，這都是突破，我們都樂意看到，也非常歡迎」。

另外，有美國眾議員提案，要求恢復台美建交關係。蘇貞昌表示，台灣是世界上很重要的一個成員，我們也一直做自由世界很好的典範，同時我們也是世界大家庭中很負責任的一員，如果能讓台灣擴大國際空間，多所參與，相信對世界的方方面面都會有很大的益處。

蘇貞昌舉例，像台灣防疫有成，口罩幫助很多國家，如果以台灣防疫的經驗提供給世界參考，一定會有幫助，以台灣在世界上的經貿實力，如果讓台灣很大空間的參與世界各個貿易組織活動，不要說政治干預，一定會更好，同時奇他的方面台灣都有很好的經驗跟成就，也可以跟世界分享，我們也樂意負擔國際的責任，國際如果不要因為中國政治因素的干擾，台灣可以有更多的貢獻，我們也努力要這樣做。

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