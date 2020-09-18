美國務次卿訪台　《紐時》：華府加強挺台對抗中國

▲美國務次卿柯拉克率團抵台。（圖／外交部提供）



文／中央社記者尹俊傑紐約17日專電

美國國務次卿柯拉克本週率團訪台，將會見總統蔡英文並出席前總統李登輝追思禮拜。紐約時報報導，此行反映美國政府加強挺台，對抗中國在國際場域企圖孤立台灣的作為。

柯拉克（Keith Krach）為美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿，17日傍晚抵台，是1979年以來訪台層級最高的國務院現任官員。中華民國外交部表示，相信此行有助強化雙邊各項連結，深化台美奠基於共享價值的全球合作夥伴關係。

北京宣稱台灣為中國一部分，一向反對美台官方往來。根據中華民國國防部，共軍16日派遣兩架運8反潛機進入台灣防空識別區（ADIZ），國軍以廣播驅離，並運用空中兵力嚴密監控。

報導指出，柯拉克此行展現美國政府加強抗衡中國近年企圖在國際場域孤立台灣的作為。對台灣而言，這次訪問是兩岸關係緊繃的背景下，展現台美關係日益堅實的機會。

一個月前，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）率團訪台，為1979年美國與中華民國斷交以來，訪台層級最高的美國官員。柯拉克此行預定出席李登輝追思告別禮拜，於18日會見蔡總統，並可能與台灣方面討論經濟議題。

美方8月宣布美台建立新的經濟對話機制，台灣希望相關磋商促成台美簽訂雙邊貿易協定。

軍事方面，美國政府近年透過增加軍售加強對台支持。路透社16日報導，美國政府計劃對台出售多達7種武器，包括水雷、巡弋飛彈與無人機。

今年初以來，中國在台灣周邊的軍事活動日趨頻繁，共軍軍機屢屢跨越台海中線，闖入台灣防空識別區。共軍近期也試射反艦彈道飛彈，專家研判中方用意是明確警告美國。

美國則增加派遣軍艦通過台海的次數。部分美方官員主張華府應明確表達美國將在共軍侵略或封鎖台灣時出兵協防，美國政府至今仍未提出承諾。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，台海擦槍走火的風險不斷增加，但中美雙方似乎仍想避免直接衝突。

時殷弘說，中方對柯拉克訪台感到憤怒，但他認為這次訪問只是美國政府對台一連串作為的「延續與小升級」，中方覺得沒有必要為此顯著拉高緊張局勢。

報導寫道，多位觀察家認為，中國增加軍事活動的目的是測試台灣，削弱台灣士氣並增加國軍裝備消耗。北京一向將台灣稱作中美關係中「最重要、最敏感的問題」，觀察家指出，共軍頻繁演訓另一用意是凸顯台灣在北京眼中的重要性。