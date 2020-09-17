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國民黨徹夜排班守議場　鄭運鵬：勿以美豬牛卡紓困預算

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▲▼國民黨立委輪流排班守議場大門 搶提案權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委輪流排班守議場大門搶提案權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期將於18日開議，行政院長蘇貞昌將赴立法院就「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告，國民黨團17日中午起於議場前輪流排班，將於18日上午7時搶先提案，要求總統蔡英文赴立法院國情報告。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，新會期非常緊迫忙碌，希望在野黨不要以美豬美牛議題卡住預算審查。

蘇貞昌18日將赴立法院就「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告，並備質詢。國民黨團自17日中午起輪班守在議場大門前，將於18日上午7時搶先提案，要求蔡英文赴立法院國情報告，並要求蘇貞昌針對美豬政策大轉彎，向全國人民道歉。

國民黨團總召林為洲表示，國民黨團將於18日一早搶先提出兩項議案，要求院會變更議程。第一，要求蔡英文至立法院進行咨文報告；第二，蘇貞昌與蔡英文應向人民道歉，且每個月都要到國會報告經貿談判進度，讓大家知道為什麼要進口美豬。

▲▼國民黨立委坐議場門口守夜到明早，要搶先提案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委排班守議場。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，鄭運鵬受訪時表示，這次的會期很特別，可以理解在野黨立委把爭議10幾年的美豬美牛議題當作攻防重點，所以民進黨團同意在行政院長的施政總質詢之前，特別安排美豬美牛的專案報告及質詢，表示對在野黨的尊重。

鄭運鵬認為，如果在這樣的安排下，國民黨團還要佔領主席台，或者在議場抗爭無法進行報告，那就無法理解在野黨的目的了。

鄭運鵬強調，本次會期是預算會期， 除了中央政府總預算案之外，還要處理前瞻基礎建設第二期特別預算案、「紓困3.0」等特別預算案，新會期會非常緊迫忙碌，這些都牽涉到明年國家整體能否正常運作，因此希望在野黨不要以美豬美牛議題卡住整個預算審查。

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