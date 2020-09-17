民進黨立院黨團幹部協調未果　陳亭妃、莊瑞雄有意角逐幹事長

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期將於18日開議，民進黨團17日上午召開黨團會議，就黨團幹部人選進行討論，據了解，民進黨團總召柯建銘屬意由現任幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱連任，不過立委陳亭妃、莊瑞雄也有意爭取。對此，柯建銘17日下午受訪時表示，黨團幹部人選仍待內部討論，他將持續與黨內各派系的立委溝通，預計18日上午就可以確定人選。

民進黨團17日上午發布甲級動員，並召開黨團大會商討幹部人選，目前鄭運鵬與鍾佳濱皆有意爭取連任，不過陳亭妃也有意爭取幹事長一職，莊瑞雄更早已登記參選幹事長及書記長，最終在黨團大會並未取得結論。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）



據了解，有部分立委在黨團大會中提議，黨團幹部的任期可由1個會期調整為一年，讓幹部能夠更熟悉黨團的運作模式，因此目前初步規劃由鄭運鵬、鍾佳濱繼續擔任一個會期，待到第3、4會期再由陳亭妃、莊瑞雄出任幹事長及書記長，不過仍需經協調才能定案。

柯建銘下午受訪時表示，在立委席次尚未減半以前，民進黨團最高擁有89席立委，當時也曾經規定黨團幹部必須至少當過三屆立委、任期一年的規定，立委席次減半後才將規定修改為當過兩屆立委、任期半年，不過只要黨團成員同意，「要當一年或半年都沒關係」。

柯建銘說，若能將黨團幹部的任期調整為一年，可讓擔任幹部的成員更熟悉黨團運作與相關事務，有助於立法院的議事運作，他將持續與黨內各派系的立委溝通，預計18日上午就可以確定人選，屆時若無法達成共識，也不排除以投票的方式選出黨團三長人選。

▼民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）



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