立院新會期啟動修憲委員會　民進黨團播2名額給林昶佐、陳柏惟

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃14日召集朝野協商，各黨團同意成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨團22人、國民黨團14人、台灣民眾黨團2人及時代力量團1人組成，根據議事規定，會議須有委員1/3出席，議決須有出席委員1/2同意。對此，民進黨團17日召開黨團大會，決議由22席中禮讓2席名額，給台灣基進立委陳柏惟與無黨籍立委林昶佐。

立法院長游錫堃14日上午主持朝野黨團協商，會中由各黨團決議組成修憲委員會，這也是自2005年以來，睽違15年啟動修憲工程。民進黨團17日上午召開黨團大會，就黨團幹部人選及修憲委員會席次進行討論，民進黨團幹事長鄭運鵬會後表示，民進黨團決議禮讓修憲委員會22席中的2席名額給沒有參加任何黨團的林昶佐與陳柏惟。

此外，行政院長蘇貞昌18日將赴立法院就「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告，鄭運鵬也說，民進黨團禮讓2席質詢名額給民眾黨團及時代力量黨團，至於國民黨團在朝野協商時，就已經同意安排美豬美牛專案報告並備詢，「就算最大誠意了才對」。

根據立法院公開資料，目前共有10項中華民國憲法增修條文的修正草案，以及1項憲法本文的修正草案，合計共有11案，主要內容為「18歲公民權」、廢除考監兩院、擴充憲法人權清單等。

根據憲法增修條文第12條等相關規定，修憲須經立法院立委1/4的提議，3/4的出席，及出席委員3/4的決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

▼台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



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