國民黨智庫曝最新民調　預料民進黨用「修憲」轉移美豬爭議

▲國民黨舉行立法實務研討會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期18日開議，國民黨智庫17日舉行「立法實務研討會」。智庫執行長周守訓在會中透露內部民調表示，雖在國民黨主張的「總統定期赴立院國情報告」、「閣揆同意權」等都有過半數民眾同意，但他也預期，民進黨將會藉由修憲，來轉執政不力、美豬議題以及總預算種種缺失的焦點。

周守訓表示，智庫每個月都會根據時事重大議題進行民調分析，8月18日針對修憲議題做民調。他進一步透露，有關修憲議題部分，台灣民眾最贊成修憲的議題是「總統應定期到立院進行國情報告，接受立法院監督」，支持的佔57.1%；第二則是「總統任命新行政院長應經過立法院同意」，也就是所謂的閣揆同意權，有52.6%的民眾贊成。

至於各界關注的「18歲投票權」部分，周守訓表示，智庫日前首次以手機、市話各半進行抽樣調查，民調指出反對者高達56.6%；在「參選公職年齡從23歲降至20歲」部分，反對的比例也高達58%。

周守訓也提到，在考監議題上，同意「廢考監」者低於50%，他認為，修憲還是民進黨可以帶風向的議題，而非實質可以接受討論的議題。

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